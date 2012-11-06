Барак Обама опережает Митта Ромни на 2%

Новости США. В США стартуют президентские выборы. Первые избирательные участки откроются на восточном побережье страны. Демократ Барак Обама опережает республиканца Митта Ромни всего на 2%.

Дня тишины в Соединенных Штатах нет. Потому накануне кандидаты продолжали склонять избирателей на свою сторону. Расходы на президентскую гонку составили уже 2 миллиарда долларов. Это, бесспорно, самая дорогая избирательная кампания в истории страны. А Ромни активно агитирует население и сегодня - в Кливленде и Питтсбурге.

Определённые коррективы в политическую жизнь Соединённых Штатов внёс и ураган «Сэнди». Более 40 тысяч жителей лишились крова. В некоторых регионах сметены и избирательные участки. Однако переносить выборы правительство не намеренно.

Отдать свой голос гражданам предлагают в специально оборудованных армейских машинах. Людям разрешили голосовать на любом избирательном участке. Кроме того, избирателям даже позволили отдать свои голоса по электронной почте и факсу.

Правда, если явка в пострадавших от стихии регионах составит менее 25%, то власти планируют выделить для голосования дополнительный день, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нынешние выборы в США проходят в 57 раз. Но президент будет лишь 45 по счету, так как некоторые руководители Белого дома избирались на два срока. А один из самых известных политиков 20 века – Франклин Рузвельт – пользовался таким доверием населения, что был избран четырежды.