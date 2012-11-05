Александр Лукашенко потребовал начинать реконструкцию стадиона «Динамо» уже завтра

Новости Беларуси. Минский стадион «Динамо» должен стать спортивным объектом европейского уровня. Завершить его реконструкцию до конца 2014 года требует Александр Лукашенко. Такую задачу президент поставил 5 ноября во время совещания по ситуации вокруг этого спортивного объекта.

За 78 лет существования стадион «Динамо» серьезно реконструировался только к Олимпиаде-80. В конце 90-ых начинались еще одни строительные работы, но они были, скорее, косметическими. Сегодня можно констатировать, что объект в плачевном состоянии, несмотря на постоянные доходы от вещевого рынка. По разным оценкам, на содержание стадиона выделялось от 2% до 4% выручки.

Александр Якобсон, председатель Комитета государственного контроля Республики Беларусь:

Приходится констатировать, что данное поручение главы государства не выполнено. Даже некачественно проведенные ремонтно-строительные работы не были завершены в полном объеме. Более того, неуклюжие действия строителей при монтаже новых сидений на трибунах повредили гидроизоляцию подтрибунных помещений, куда обильно до настоящего времени много лет проникают атмосферные осадки, которые образовали непроходящую сырость, плесень и практически угробили даже то, что до этого было сделано.

Стадион уже сменил несколько госсобственников. От БФСО до МВД. Ни один из них эффективного управления не показал. Во время реконструкции, начатой несколько лет назад, отремонтировали трибуны, блок для футболистов, пресс-центр, легкоатлетическую дорожку, установили подогрев газона. Однако техническая начинка осталась на уровне 1980 года. Оборудование несколько раз выработало свой ресурс.

Отсутствие каких-либо подвижек и заставило главу государства провести отдельное совещание. После реконструкции «Динамо» должен стать национальным футбольным стадионом, где, в принципе, не стыдно было бы принять и финальные матчи УЕФА.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Этот стадион надо превратить в национальный стадион страны, и он должен быть государственным стадионом, где будут проводиться основные спортивные мероприятия по футболу.

Нам надо компактный европейского уровня стадион, пускай там 40-45 тысяч будет зрителей, с сохранением того исторического облика, о котором мы договаривались.

Разумно нужно продумать концепцию строительства, реконструкции этого стадиона и без волокиты надо начинать все в ближайшее время.

Три года назад стадион «Динамо» передали в коммунальную собственность Мингорисполкому. Иностранная фирма выиграла тендер на реконструкцию. Проект оценивался в 140 млн евро. Работа встала на месте из-за появившихся разногласий. Предмет спора – входит ли страховка (а это несколько млн евро) в общую сумму или надо платить отдельно? Госконтроль обнаружил много и процедурных ошибок при подписании документов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Что касается будущего, то Мингорисполком предлагает сохранить историческую часть стадиона и одновременно сделать ее соответствующим международным стандартами. Например, та же трибуна для удобства болельщиков должна быть под углом в 45 градусов. В совокупности все эти детали сыграют на дальнейшую самоокупаемость «Динамо».

Николай Ладутько, председатель Мингорисполкома:

Задания по реконструкции стадиона составлено с рекомендациями УЕФА и ФИФА, они прошли экспертизу в этих организациях. Здесь все параметры, которые нужны, чтобы в перспективе этот стадион работал, работал для проведения международных матчей, – все в плановом задании соблюдены.

Часть обсуждения касалась вопросов финансирования реконструкции, снижения ее себестоимости. Местные бизнесмены и спортобщества готовы участвовать в проекте. Впоследствии рассчитывают на еженедельную работу обновленного стадиона по прямому назначению.

Юрий Чиж, председатель наблюдательного совета ЗАО «ФК «Динамо-Минск»:

Порядка 30 млн долларов мы готовы вложить в этот проект и находиться в соответствии с тем статусом, который позволит наш вклад.

Сергей Румас, председатель Ассоциации «Белорусская федерация футбола»:

Федерация готова взять на себя расходы по привлечению консультантов, которые смогут не только оказать помощь в строительстве проекта, но что самое главное, на мой взгляд, обеспечить его коммерческую составляющую при эксплуатации. Мы должны построить бизнес-ориентированную модель, объект, который будет максимально сам себя окупать.

Предлагается начинать ремонтные работы по демонтажу трибун, выносу козырька. Параллельно объявят конкурс дизайн-проекта.

Александр Лукашенко:

Надо иметь в виду, что сегодняшний день – это точка отсчета. С завтрашнего дня он должен уже спокойненько туда ехать, огораживать его и начинать ломать.

Надо выбрать оптимальный вариант. Но три месяца – и кровь из носа. Чтобы за зиму он этот козырек разобрал и кое-что еще.

Центр города. Вы же поломаете все на свете вокруг. Поэтому надо достойно, аккуратно определиться. Железная дисциплина.

Я абсолютно не против, чтобы это было государство и привлечение частников и общественные организации. Абсолютно не против. Это нормально, абсолютно нормальный принцип. Еще и управляющую компанию надо так же сформировать.

Если говорить широко, то задача наводить порядок на спортплощадках касается всей страны. В республике хватает стареньких объектов, которые надлежит содержать в подобающем состоянии. Чиновникам на местах об этом надо помнить.

Окончательный архитектурный проект реконструкции стадиона Александр Лукашенко поручил подготовить до 10 декабря.