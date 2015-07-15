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Андрей Кобяков: Правительство Беларуси выработает конкретные предложения по стабилизации строительной отрасли

15 июля 2015 18:24
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Новости Беларуси. В правительстве 15 июля держали ответ представители строительной отрасли. Сегодня эта сфера переживает не лучшие времена, что и стало поводом для серьезного разговора. Как заявил 15 июля премьер-министр страны, правительство Беларуси выработает конкретные предложения по стабилизации строительной отрасли. Андрей Кобяков обратил внимание на сложную ситуацию в отрасли. Он призвал членов правительства проанализировать все вопросы и выработать конкретные предложения по выходу их сложившегося положения.  

Андрей Кобяков:
В строительной отрасли в настоящее время имеется значительное количество негативных тенденций, которые в текущем году усугубляются. В условии сокращения инвестиционной активности и объемов строительства, высокой закредитованности организаций, остро стоят вопросы задействованных созданных и модернизированных производственных мощностей строительных комплекса, сохранение трудовых коллективов, устроение барьеров, препятствующих  наращиванию экспорта, наведение порядка с расчетами.

Что же касается экспорта строительных услуг, то здесь показатели по сравнению с прошлым годом пошли вверх. Так, ведется активное сотрудничество сразу с двумя областями России — Псковской и Калужской, а также Казахстаном, Китаем и Эквадором.

# Экономика # Государственная политика в области жилищного строительства # Андрей Кобяков

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