Новости Беларуси. Регистрация кандидатов в депутаты началась в Беларуси. У окружных избирательных комиссий есть 10 дней, чтобы рассмотреть все поступившие сюда пакеты документов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После регистрации кандидаты приступят к предвыборной агитации. Жеребьевка определит дату и время их выступления на государственных радио и ТВ.