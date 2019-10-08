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Регистрация кандидатов в депутаты началась в Беларуси

08 октября 2019 11:37
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Новости Беларуси. Регистрация кандидатов в депутаты началась в Беларуси. У окружных избирательных комиссий есть 10 дней, чтобы рассмотреть все поступившие сюда пакеты документов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Регистрация кандидатов в депутаты началась в Беларуси-1

После регистрации кандидаты приступят к предвыборной агитации. Жеребьевка определит дату и время их выступления на государственных радио и ТВ.

Регистрация кандидатов в депутаты началась в Беларуси-4

Свою предвыборную программу претенденты на места в парламенте имеют право опубликовать и в одной из республиканских газет. Выборы в Палату представителей седьмого созыва назначены на 17 ноября.

Регистрация кандидатов в депутаты началась в Беларуси-7

# Выборы-2019 # Фотофакт

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