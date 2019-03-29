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Федеральный канцлер Австрии подарил Александру Лукашенко лыжи

29 марта 2019 11:01
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Новости Беларуси. Беларусь готова к сотрудничеству с Европейским союзом, но только с учетом национальных интересов. Об этом 29 марта во время встречи с федеральным канцлером Австрии заявил Александр Лукашенко. Президент также отметил, что категорически против распада ЕС и его ослабления. Говоря о двустороннем сотрудничестве, глава государства сделал акцент на необходимости его дальнейшего развития. Особенно в сфере торговли (здесь подробнее).   

После переговоров в формате один на один стороны обменялись подарками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Федеральный канцлер Австрии подарил Александру Лукашенко лыжи-1

Зная трепетное отношение Александра Лукашенко к спорту, федеральный канцлер презентовал главе государства лыжи.

Себастьян Курц – Александру Лукашенко: «Важно, чтобы Австрия как часть ЕС, могла выстроить добрые долгосрочные отношения с вашей страной»   

Президент, в свою очередь, подарил высокому гостю икону. 

Федеральный канцлер Австрии подарил Александру Лукашенко лыжи-4

Федеральный канцлер Австрии подарил Александру Лукашенко лыжи-6

# Беларусь-Австрия # Александр Лукашенко # Себастьян Курц # Фотофакт

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