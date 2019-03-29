Федеральный канцлер Австрии подарил Александру Лукашенко лыжи

Новости Беларуси. Беларусь готова к сотрудничеству с Европейским союзом, но только с учетом национальных интересов. Об этом 29 марта во время встречи с федеральным канцлером Австрии заявил Александр Лукашенко. Президент также отметил, что категорически против распада ЕС и его ослабления. Говоря о двустороннем сотрудничестве, глава государства сделал акцент на необходимости его дальнейшего развития. Особенно в сфере торговли (здесь подробнее).

После переговоров в формате один на один стороны обменялись подарками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.