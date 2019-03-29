Себастьян Курц и Сергей Румас обсудили ряд вопросов двустороннего сотрудничества

Новости Беларуси. В обширной деловой программе австрийской делегации были запланированы и переговоры с правительством Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В обширной деловой программе австрийской делегации были запланированы и переговоры с правительством Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Себастьян Курц 29 марта встретился с премьер-министром Сергеем Румасом. Разговор прошел в неформальной обстановке. Участие во встрече приняли и бизнесмены из Австрии. Среди них и те, кто уже успешно реализовал проекты в Беларуси. Стороны обсудили ряд важных вопросов для дальнейшего развития двустороннего сотрудничества.
Также Сергей Румас поблагодарил австрийскую сторону за многолетнюю помощь в преодолении последствий аварии на Чернобыльской атомной станции. В свою очередь канцлер Австрии отметил, что за время своего визита в Минск ему удалось провести ряд плодотворных встреч.