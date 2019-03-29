Себастьян Курц и Сергей Румас обсудили ряд вопросов двустороннего сотрудничества

Новости Беларуси. В обширной деловой программе австрийской делегации были запланированы и переговоры с правительством Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Себастьян Курц 29 марта встретился с премьер-министром Сергеем Румасом. Разговор прошел в неформальной обстановке. Участие во встрече приняли и бизнесмены из Австрии. Среди них и те, кто уже успешно реализовал проекты в Беларуси. Стороны обсудили ряд важных вопросов для дальнейшего развития двустороннего сотрудничества.