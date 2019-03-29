Прямой эфир

Себастьян Курц и Сергей Румас обсудили ряд вопросов двустороннего сотрудничества

29 марта 2019 14:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В обширной деловой программе австрийской делегации были запланированы и переговоры с правительством Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.    

Себастьян Курц и Сергей Румас обсудили ряд вопросов двустороннего сотрудничества-1

Себастьян Курц 29 марта встретился с премьер-министром Сергеем Румасом. Разговор прошел в неформальной обстановке. Участие во встрече приняли и бизнесмены из Австрии. Среди них и те, кто уже успешно реализовал проекты в Беларуси. Стороны обсудили ряд важных вопросов для дальнейшего развития двустороннего сотрудничества.

Себастьян Курц и Сергей Румас обсудили ряд вопросов двустороннего сотрудничества-4

Также Сергей Румас поблагодарил австрийскую сторону за многолетнюю помощь в преодолении последствий аварии на Чернобыльской атомной станции. В свою очередь канцлер Австрии отметил, что за время своего визита в Минск ему удалось провести ряд плодотворных встреч.

Себастьян Курц и Сергей Румас обсудили ряд вопросов двустороннего сотрудничества-7

Себастьян Курц и Сергей Румас обсудили ряд вопросов двустороннего сотрудничества-9

# Беларусь-Австрия # Себастьян Курц # Сергей Румас # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Федеральный канцлер Австрии подарил Александру Лукашенко лыжи
29 марта 2019 11:01

Федеральный канцлер Австрии подарил Александру Лукашенко лыжи

Себастьян Курц – Александру Лукашенко: «Важно, чтобы Австрия как часть ЕС могла выстроить добрые долгосрочные отношения с вашей страной»
29 марта 2019 10:44

Себастьян Курц – Александру Лукашенко: «Важно, чтобы Австрия как часть ЕС могла выстроить добрые долгосрочные отношения с вашей страной»

Послание Президента станет ключевым событием весенней парламентской сессии
29 марта 2019 07:27

Послание Президента станет ключевым событием весенней парламентской сессии