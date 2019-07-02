Армен Саркисян: Подход руководителя страны мне очень импонирует, Александр Григорьевич – прямой человек. Анонс большого интервью

Новости Беларуси. Беларусь и Армения в поиске новых взаимовыгодных проектов. Во Дворце Независимости главы двух государств обсудили перспективы двусторонних отношений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Подробнее о разных аспектах двусторонних отношений Армен Саркисян рассказал нашему телеканалу в эксклюзивном интервью. В первую очередь, он видит будущее в совместных проектах в сфере высоких технологий, сельского хозяйства, пищевой безопасности.
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Наши страны интересны друг другу не только с точки зрения увеличения экспортного потенциала. В приоритете – взаимная помощь для выхода на рынки третьих стран.
Армен Саркисян, президент Армении:
Беларусь – это стабильная страна, предсказуемая страна, страна, где очень многие вещи управления очень просты. Просты в смысле эффективности, то есть не надо терять много времени для оформления. Подход руководителя страны мне очень импонирует, потому что Александр Григорьевич – прямой человек. Всегда во всех наших разговорах, обсуждениях красной линией идут интересы белорусского народа и государства.
Какие белорусские продукты оценил президент Армении и почему Армен Саркисян считает коньяк хай-тек продукцией? Полную версию интервью смотрите в воскресенье, 7 июля, в программе «Неделя» на СТВ.
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