Армен Саркисян: Подход руководителя страны мне очень импонирует, Александр Григорьевич – прямой человек. Анонс большого интервью

Новости Беларуси. Беларусь и Армения в поиске новых взаимовыгодных проектов. Во Дворце Независимости главы двух государств обсудили перспективы двусторонних отношений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подробнее о разных аспектах двусторонних отношений Армен Саркисян рассказал нашему телеканалу в эксклюзивном интервью. В первую очередь, он видит будущее в совместных проектах в сфере высоких технологий, сельского хозяйства, пищевой безопасности.

Александр Лукашенко – Армену Саркисяну: «Мы всегда готовы открыть для вас двери»

Наши страны интересны друг другу не только с точки зрения увеличения экспортного потенциала. В приоритете – взаимная помощь для выхода на рынки третьих стран.