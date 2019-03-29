Александр Лукашенко: Мы рассчитываем на расширение взаимодействия с Австрией

Новости Беларуси. Политический капитал между Беларусью и Австрией достаточно увесист. Об этом можно было судить по тому, как 29 марта проходили переговоры Александра Лукашенко с федеральным канцлером альпийской страны Себастьяном Курцем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самый молодой в австрийской истории глава правительства – его часто характеризуют как консерватора и при этом миллениала – отметил важный вклад Беларуси в региональную стабильность. И позвал Александра Лукашенко скорее посетить Австрию.