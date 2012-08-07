Выборы в Верховную Раду Украины: Таисия Повалий против Виталия Кличко

Новости Украины. Выборы в Верховную Раду Украины назначены на 28 октября 2012 года. Проходить они будут по смешанной системе на основе Закона Украины «О выборах народных депутатов Украины» от 17 ноября 2011 года. На попадание в парламент претендует как Партия Регионов, так и левые партии.

Главные оппозиционеры страны, Объединенная оппозиция (партия Тимошенко «Батькивщина» и партия Арсения Яценюка «Фронт перемен»), ещё 3 месяца назад договорились о том, как поделить места в Раде. Первый и второй номера их списка – заключенные – бывший премьер Юлия Тимошенко и бывший министр внутренних дел Юрий Луценко.

Михаил Погребинский, политолог:

Это попытка использовать бренд Тимошенко, её косу. Люди просто хотят дорваться до власти. В то же время, многие считают, что интересы Тимошенко не очень учитывались при составлении списка. И многие считают, что она проиграла борьбу за себя и своих людей в этом списке.

На косе Тимошенко в парламент собирается въехать добрая половина оранжевой команды, которая правила страной 5 лет, а потом рассорилась и потеряла большинство сторонников. Сама Тимошенко, находясь в больнице под охраной и под опекой иностранных врачей, выписанных из Европы, готовится к очередному суду. Ей грозит еще 10 лет за решеткой по еще одному уголовному делу.

Главная интрига нынешних выборов - неужели Центризбирком позволит зарегистрировать заключенных в качестве кандидатов в депутаты - и не интрига вовсе. Законы Украины участие осужденных в политике запрещают. Но поднимать на знамена - можно.

С Тимошенко на знаменах объединенная оппозиция может набрать даже больше партии власти - Партии Регионов. Но большинство в Раде - скорее всего не соберет. Нынешние выборы проходят по старой, существовавшей до 2004 года, смешанной системе. Половину из 450 депутатов выберут по партийным спискам. Половину - в мажоритарных округах. Получится что-то вроде двухпалатного парламента в одном зале.

Владимир Корнилов, политолог:

Власть понимает, что по мажоритарным округам ей гораздо легче будет провести своих кандидатов. Поэтому представители партии Януковича надеются получить большинство в будущем парламенте.

Партия Регионов первой подала документы кандидатов. И по партийным спискам, и по мажоритарным округам. Депутаты-мажоритарщики регионалам нужны, чтобы компенсировать падение рейтинга. Нынешняя партия власти решилась на радикальные экономические реформы, иногда крайне болезненные. И популярность за пару лет немного упала, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Виктор Янукович, президент Украины:

Это было время преодоления разрухи 2008-2009 годов, когда инфляция достигала более 20 процентов, был высокий уровень безработицы, растущая задолженность по зарплатам. Мы приняли тяжелое наследство и, без преувеличения, сохранили Украину.

Чтобы продолжить реформы, нужна поддержка парламента. А за конкретных людей на местах голосовать будут исходя не из партийной принадлежности, а из конкретных дел. Как раз с этим у регионалов все в порядке: они начали готовиться к выборам еще пару лет назад, закрепили своих политиков за округами и занялись развитием регионов исходя из потребностей каждого села или города.

Андрей Клюев, Секретарь Совета национальной безопасности и обороны, руководитель избирательной кампании Партии Регионов:

Мы больше года изучали ситуацию в каждом регионе. Отбирали самых авторитетных людей на данной территории. Измеряли по каждому из них рейтинги. Занимались тем, чтобы они еще больше поднимали свой авторитет и рейтинг на конкретной территории и в целом по Украине.

В первой пятерке партийного списка регионалов - народная артистка Украины Таисия Повалий. От оппозиционеров, в свою очередь, выдвигается чемпион мира по боксу Виталий Кличко (у него своя партия). Включать в списки звезд - это главная мода украинских выборов 2012-го года. Такое случалось, конечно, и раньше. Но никогда прежде в политику не шли самые известные украинцы в мире.

Андрей Шевченко, футболист:

Я очень уважаю Виталика, ценю его, ценю его вклад как спортсмена, ценю то, что он сделал для Украины, но я считаю, что два великих спортсмена в одной партии - это будет слишком.

Напомним, Андрей Шевченко после чемпионата Европы ушел из футбола и неожиданно пришел в политику. В новой роли он пока чувствует себя не очень уютно. Во время предвыборной речи нервно дергает плечом, читает с бумажки...

Андрей Шевченко:

Я играл в самых великих клубах мира, выигрывая кубки, медали, золотой мяч. Я гордился тем, что я украинец. Когда меня представляли как украинца, я считал, что это мой вклад в престиж моей страны. Я люблю Украину. Она в моем сердце. Я хочу, чтобы люди в моей стране жили лучше, чтобы у них было будущее.

Кроме партии власти и трех оппозиционных партий в новую Раду попадут ещё и коммунисты. Они звезд не приглашали, зато существенно омолодились.

Петр Симоненко, лидер Коммунистической партии Украины:

Наши кандидаты - это сплав молодости и опыта. Каждый восьмой - это молодые люди до 30 лет. До 40 лет в нашем партийном списке 50 человек.

А ещё в новом украинском парламенте почти наверняка окажутся радикальные националисты из партии «Свобода». Поклонники Украинской повстанческой армии, Дивизии СС «Галичина» и борцы с русскими именами в украинских детсадах. Обещают говорить с оппонентами жестко.

Олег Тягнибок, лидер Всеукраинского объединения «Свобода»:

Мы сегодня оказываем серьезное влияние на украинское общество. И я думаю, каждый из вас должен понимать свою ответственность, мои товарищи! Мы спецназ украинской нации, украинской политики!

Но это только на первый взгляд кажется, что уже сейчас ясно, кто пройдет в парламент, и кто осенью заключит политический союз в новой Верховной Раде. Украинская политика всегда была непредсказуемой. А тут еще дополнительный фактор нестабильности – депутаты-мажоритарщики со своими интересами. Пускай и избранные при поддержке партий.

Владимир Корнилов, политолог:

Получится у нас парламент гораздо более фрагментированный, чем было раньше. Теперь, конечно, каждый из олигархов, миллиардеров, кинется создавать свои группки, фракцийки, и вновь придется власти договариваться с массой групп влияния, с центриками влияния. То есть, будущий парламент будет гораздо менее управляемый, чем нынешний.

И главное - никто из политиков или политологов не берется предсказать, насколько эффективно будет работать новая Верховная Рада. Только в одном сходятся - в будущем украинском парламенте будет не скучно. Ни депутатам, ни правительству, ни президенту, ни избирателям.