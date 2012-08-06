Лукашенко: Мы хотели бы, чтобы в сотрудничестве России и Китая мы не были лишней шестеренкой

Новости Беларуси. Беларусь на оси сотрудничества Россия – Китай должна быть востребована. Об этом заявил президент Александр Лукашенко, принимая с докладом госсекретаря Союзного государства Григория Рапоту.

Речь идет о трехстороннем взаимовыгодном взаимодействии в различных сферах. Также белорусский лидер сделал акцент на дальнейшем развитии и укреплении Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы всегда будем способствовать, чтобы этот, как его привычно называют «проект», хотя это слишком заниженное название, союзного строительства имел очень высокую динамику. Мы в этом направлении будем действовать. Россия была и останется для нас навсегда стратегическим союзником. И в этом отношении будем предпринимать всяческие усилия.

Я только что встречался с руководством Китайской Народной Республики. Это тема высоких технологий. Мы, как с россиянами, так и с китайцами, в частности по космосу, очень серьезной сотрудничаем, имеем очень солидные заказы от Китайской Народной Республики. Я им рассказывал о наших отношениях с Российской Федерацией, тем более между Китаем и Россией сейчас наметилась тенденция тесного сотрудничества. Мы хотели бы, чтобы мы в этом большом сотрудничестве огромных государств не были лишней шестеренкой. Мы хотели бы, чтобы Беларусь была востребована на оси Москва – Пекин. Думаю, что это тоже способствовало бы усилению наших совместных действий в рамках Союзного государства.

Григорий Рапота, государственный секретарь Союзного государства Беларуси и России:

Нам надо роль Союзного государства, может, даже усилить в той части, которая касается вообще российско-белорусских отношений. Это должна быть постоянно действующая площадка, на которой выстраиваются все фундаменты, скрепы российско-белорусских отношений. Я на это еще так смотрю.