Лукашенко: Беларусь предлагает Китаю развивать сотрудничество в космической сфере

Новости Беларуси. Беларусь предлагает Китаю развивать сотрудничество в космической сфере. Об этом заявил президент Александр Лукашенко на встрече с генеральным директором Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники Ма Синжуем.

Заказы из поднебесной на создание Беларусью отдельных элементов спутников начали поступать еще несколько лет назад. Китайская корпорация – один из крупнейших мировых производителей космических аппаратов и оборудования.

В Беларуси за последнее время создана целая отрасль производства такого рода техники. Она стабильно загружена заказами и уже приносит хороший доход. С запуском на орбиту белорусского спутника дистанционного зондирования Земли и начала работы Центра управления полетами открываются новые перспективы в развитии отрасли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы сотрудничаем с Китайской Народной Республикой в этой сфере уже не первый год, и не один год, и добились определенных успехов. Но это только начало. У нас еще большие перспективы, мы готовы воспользоваться опытом Китая, достижениями Китая в этой сфере, и мы готовы предложить свои услуги Китайской Народной Республике в космической отрасли.

Мы этой сфере придаем большое значение не только потому, что у нас хорошая школа и есть достаточное количество специалистов, но еще и потому, что мы не мыслим свою национальную безопасность без развития космических технологий.

Тот высокий уровень взаимопонимания, который сложился у нас на самом высоком уровне, дает нам возможность и способствует сотрудничеству между Беларусью и Китаем во всех сферах, по всем направлениям. Это касается в том числе, а, может быть, сегодня уже и прежде всего, таких проектов, как космическая отрасль, проектов в сфере высочайших технологий.

Ма Синжуй, генеральный директор Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники:

В сотрудничестве Беларуси и Китая в области космической промышленности достигнуты хорошие успехи и хорошие результаты. Белорусская сторона предоставила Китаю очень хорошее оборудование в области дистанционного зондирования земли, и оно применяется на наших аппаратах. Надеюсь, сотрудничество в космической области выйдет на более высокий уровень, чтобы проекты развивались на благо наших народов и в целях мирного освоения космического пространства.