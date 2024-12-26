Клишевич: наша задача сегодня – объединиться вокруг национального лидера и двигать страну вперёд

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Если подвести исторический итог, то Беларусь – это единственная страна на постсоветском пространстве, которая с меньшими потрясениями, с меньшими потерями, с меньшими издержками, нежели другие постсоветские страны, вышла из этой бездны, которая образовалась с 1991 года. С наименьшими. Вот эти три года, когда еще годик-два – и все, нас бы сегодня не существовало как государства. Но нам повезло с нашим национальным лидером, с Президентом. Я думаю, всевышние силы тут тоже вмешались – такой человек, на то время не имеющий особой власти, но захвативший в хорошем смысле внимание людей, общество, сегодня до сих пор руководит нашей страной. Мы видим, как пытаются качать наш небольшой еще пока корабль со всех сторон. Поэтому очень опасно нам сегодня здесь производить какие-то шараханья, танцы начинать. Наша задача сегодня – объединиться вокруг национального лидера и нашу лодку двигать вперед, к успеху, чтобы наши дети и внуки имели хотя бы такие возможности, которые сегодня имеют белорусы, хотя бы такие социальные гарантии, которые имеем мы.

Мы готовим рождественские столы, а в Украине поминальные – Клишевич. Читайте здесь.