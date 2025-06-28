Азарёнок: Лукашенко своим сердцем осветил путь домой от проклятого чумного Запада в нашу Евразию

Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его «Тайные пружины политики» на СТВ.
Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его «Тайные пружины политики» на СТВ.
Григорий Азаренок, СТВ:
Большая сборка. Пришло время единения. Пришло время собирать камни. Наше время пришло.
Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики». Здравствуйте.
Грандиозное событие в Минске состоялось. Нас раскидали, разбросали, разметали в 1991 году. Сделали это вопреки воле народа. 80 % населения СССР высказалось однозначно. За Союз. Но элитка решила по-другому. Они уже видели себя баями, владельцами нефтяных вышек, магнатами, панами. Им плевать было, что развал принесет только горе, несчастье, войны, реки и моря крови. Они видели только счета в западных банках.
Григорий Азаренок:
И затем наступил ад. По миллиону в год вымирали русские люди. На оборонных предприятиях, в секретных архивах, в министерствах и ведомствах царили американцы. Царствовали американцы. Они назначали министров и премьеров. Они приказали расстрелять Дом Совета в 1993 году. Они заваривали все новые и новые гражданские войны. Они вели дело к окончательному распаду евразийского пространства. Очень скоро от некогда могучего единого цветущего огромного края должны были остаться ошметки, вышки с пулеметами, суровые надзиратели из морских котиков и рабы, которые обслуживают трубу.
Нас обложили флажками и запретили за них выходить. Но, как в песне Высоцкого, я из повиновения вышел за флажки. Жажда жизни сильней. Пришел другой человек. Человек единения, союза, духа братства. Человек, в чьем сердце еще жила единая, сильная, могучая держава, без которой не решался ни один вопрос в мире. Страна от одного паспорта, которая била током заграничных таможенников. Это сейчас нас везде за русский и белорусский паспорт унижают. Это сейчас послов выгоняют. И не пускают возложить цветы, третируют. А попробуй, криво или косо, посмотреть на Чрезвычайного Полномочного Посла Советского Союза. Обгадишься сразу. Но Атлантида не умирает, пока есть хоть один человек, готовый биться за нее. Александр Лукашенко вступил в этот бой.
Григорий Азаренок:
Нас долго на этом пути били западники санкциями именно за то, что Лукашенко запустил интеграционные процессы. Но и в России! Новая буржуазия – эти сливки, эта гламурная тусовка, эта либероидная слизь! Они просто лютой ненавистью ненавидели и ненавидят нас. Бей их, Батька!
А потом то, что он говорил, и за что его ненавидели, пытались высмеивать, за что гнали, за что хамили. Потом это стало мейнстримом. Это стало определять политику России. Произошла белорусизация России. Лукашенко спас ее! Он своим сердцем осветил путь домой от проклятого чумного Запада в нашу Евразию. В 2015 году Клинтониха топала ногами и орала, мы не позволим им воссоздать Советский Союз. И тогда робкие либералы, облепившие башни Кремля, попятились назад. Вместо Евразийского Союза создали Евразийский экономический. Мол, мы только про пошлины и тарифы, только про экономику, причем непременно рыночную. Больше ничего. А потом еще мечтали, а мы вот этот весь ЕАЭС втиснем в ЕС без мыла и заживем, запануем. Ну и? Как? Запановали? Объединили ресурсы России и технологии Германии? Создали пространство от Лиссабона до Владивостока? Потоки взорваны. Запад возводит железные стены и снова обкладывает санкциями, как красными флажками. И вновь все в Минске. И вновь, говорит, Батька.
ЕАЭС ни в коем случае нельзя потерять доставшийся от Советского Союза единый рынок – Лукашенко.
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