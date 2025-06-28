Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его «Тайные пружины политики» на СТВ.

Григорий Азаренок, СТВ:

Большая сборка. Пришло время единения. Пришло время собирать камни. Наше время пришло. Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики». Здравствуйте. Грандиозное событие в Минске состоялось. Нас раскидали, разбросали, разметали в 1991 году. Сделали это вопреки воле народа. 80 % населения СССР высказалось однозначно. За Союз. Но элитка решила по-другому. Они уже видели себя баями, владельцами нефтяных вышек, магнатами, панами. Им плевать было, что развал принесет только горе, несчастье, войны, реки и моря крови. Они видели только счета в западных банках.

Григорий Азаренок:

И затем наступил ад. По миллиону в год вымирали русские люди. На оборонных предприятиях, в секретных архивах, в министерствах и ведомствах царили американцы. Царствовали американцы. Они назначали министров и премьеров. Они приказали расстрелять Дом Совета в 1993 году. Они заваривали все новые и новые гражданские войны. Они вели дело к окончательному распаду евразийского пространства. Очень скоро от некогда могучего единого цветущего огромного края должны были остаться ошметки, вышки с пулеметами, суровые надзиратели из морских котиков и рабы, которые обслуживают трубу. Нас обложили флажками и запретили за них выходить. Но, как в песне Высоцкого, я из повиновения вышел за флажки. Жажда жизни сильней. Пришел другой человек. Человек единения, союза, духа братства. Человек, в чьем сердце еще жила единая, сильная, могучая держава, без которой не решался ни один вопрос в мире. Страна от одного паспорта, которая била током заграничных таможенников. Это сейчас нас везде за русский и белорусский паспорт унижают. Это сейчас послов выгоняют. И не пускают возложить цветы, третируют. А попробуй, криво или косо, посмотреть на Чрезвычайного Полномочного Посла Советского Союза. Обгадишься сразу. Но Атлантида не умирает, пока есть хоть один человек, готовый биться за нее. Александр Лукашенко вступил в этот бой.