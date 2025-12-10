Григорий Азаренок, СТВ:

Без раскачек и отдыха. Президент вернулся с великого посольства и сразу ставит ключевые вопросы – военной безопасности. Вы думаете, что все так просто и спокойно? Что мы тут никому не нужны? Что можем и дальше жить как хоббиты в Шире? Нет, мы чувствуем спокойствие только благодаря Президенту и нашим военным. Если бы не его решения – от модернизации армии до ядерного оружия – с нами давно бы уже пошалили. Ракетами и снарядами пошалили.

Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте.

Военные – они не верят никаким заявлениям. Они не слушают слова политиков. Они не чувствуют никаких духов – то ли Анкориджа, то ли Стамбула. Военные верят только одному – разведданным, спутниковым снимкам и военным бюджетам. Давайте же и мы посмотрим так.

С 2000 года страны НАТО потратили на оружие 27 триллионов баксов. Все совокупное богатство Беларуси, включая земли, леса, реки, вот если оценить все вообще, – это примерно 200 миллиардов долларов. А там 27 триллионов только на оружие.

А знаете, какой сейчас бум в Германии? Нет, не за подарочками там все бегают к Рождеству. Там бункерный бум.