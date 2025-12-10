Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его «Тайные пружины политики» на СТВ.
Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его «Тайные пружины политики» на СТВ.
Григорий Азаренок, СТВ:
Без раскачек и отдыха. Президент вернулся с великого посольства и сразу ставит ключевые вопросы – военной безопасности. Вы думаете, что все так просто и спокойно? Что мы тут никому не нужны? Что можем и дальше жить как хоббиты в Шире? Нет, мы чувствуем спокойствие только благодаря Президенту и нашим военным. Если бы не его решения – от модернизации армии до ядерного оружия – с нами давно бы уже пошалили. Ракетами и снарядами пошалили.
Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте.
Военные – они не верят никаким заявлениям. Они не слушают слова политиков. Они не чувствуют никаких духов – то ли Анкориджа, то ли Стамбула. Военные верят только одному – разведданным, спутниковым снимкам и военным бюджетам. Давайте же и мы посмотрим так.
С 2000 года страны НАТО потратили на оружие 27 триллионов баксов. Все совокупное богатство Беларуси, включая земли, леса, реки, вот если оценить все вообще, – это примерно 200 миллиардов долларов. А там 27 триллионов только на оружие.
А знаете, какой сейчас бум в Германии? Нет, не за подарочками там все бегают к Рождеству. Там бункерный бум.
Григорий Азаренок:
Кстати, а ты, зритель, знаешь, где твой ближайший бункер? Вот-вот.
В этом году прошли крупнейшие учения в истории бундесвера. А парламент Германии одобрил триллионную программу перевооружения. И еще раз – не на ядерное оружие, а на обычное. На танки, на снаряды, на ракеты, на автоматы и броню. Они готовятся к конвенциональной войне. На триллион евро. И это только Германия. Ну а их министр обороны Писториус заявил, что даже не 29-й год. Раньше, раньше тевтоны хотят обнажить мечи, раньше запустить свои танки с кельтскими крестами.
45-я бригада бундесвера уже прочно основалась в 20 километрах от нашей границы – в литовских Побрадах. К слову, Брестскую крепость штурмовала 45-я бригада вермахта. Вот так вот любит дьявол шутить.
Дальше – Польша. Она упорно продолжает перевооружение. Она упорно делает армию в полмиллиона человек. В 5 раз больше, чем у нас. В 5! Напомню, при штурмовых действиях преимущество должно быть в 4 раза. И упорно они закупают танки – наступательное оружие.
Одна Польша сейчас имеет больше танков, чем Германия и Италия вместе взятые. Мне говорят – а это они так деньги пилят. Знаете, мне все равно, распилят они деньги или нет. Один танковый снаряд сносит многоэтажку как карточный домик. И это все никакое не нагнетание, это реальные цифры, бюджеты и заявления.
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