«Война под ключ» от Европы. Зачем Запад милитаризуется, рассказал политолог

Андрей Лазуткин, политолог:

Президент наш считает, что угроза реальна в том плане, что сегодня, кроме того, что они разворачивают производства, которых, может быть, сегодня не хватает для полноценной войны, но завтра оно будет, они еще научились воевать на российской территории, создавать постоянные угрозы, как была, допустим, Курская область либо удары беспилотниками. Те же БПЛА. С ними непонятно, что делать. Сегодня нет никакой системы.

Григорий Азаренок, СТВ:

Корабли уже топят. Пока в Черном море, а завтра будут в Балтийском.

Андрей Лазуткин:

Да, если они в Балтике будут топить российские танкеры с нефтью, к чему это приведет? Это все шажочки... Или даже не шаги, а какие-то отдельные сектора эскалации, которые замыкаются вокруг России. И, к сожалению, это все еще происходит в условиях неподписания мира. Они не собираются ничего останавливать. И, видимо, американцам будет сделано какое-то предложение от Европы в стиле «война под ключ»: мы все готовы сделать, только продавайте нам оружие.

Ну, по сути, когда был Байден у власти, они же все это и делали. Нападение на Курск – это была вершина той политики, которую они построили против России. Ну а дальше приз в этой игре – это огромные российские ресурсы, это смена власти в России, потому что там будут тоже выборы рано или поздно. Они, я думаю, сделают ставку на какую-то приемлемую для себя фигуру, но для этого надо создать какой-то механизм, чтобы либо забрать эти ресурсы, либо постоянно угрожать.

И вот они накачивают силы, чтобы в следующие 15 лет создать машину, которая будет нас всех грабить, эксплуатировать и подчинять себе. Тогда эти триллионы все отобьются. Другой логики быть не может. Потому что воровство чем закончится? Вы просто построите у себя в Германии какое-то нищее государство милитаризованное, которое будет типа всем угрожать? Вряд ли. Это не похоже на немцев.

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