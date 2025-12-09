Брюссель готовит блокаду Калининграда? Лазуткин – о новом пакете санкций

Андрей Лазуткин, политолог:

Посмотрите, собирается целый Совбез. Если бы Президент хотел просто высказать какие-то пожелания, предложения, свои оценки, это можно было сделать, допустим, на встрече с какими-то СМИ или даже в трудовом коллективе. Почему собирается Совбез? Говорят, что готовится некий новый пакет санкций. Типа с подачи Литвы, но понятно, что делает это Брюссель. В пакете будут меры против Калининграда. То есть, скорее всего, этот пакет покажут России и скажут: смотрите, мы закрываем транзит в Калининград либо вы давите на Лукашенко, чтобы он отпустил фуры. Когда Президент встречался с Путиным накануне большого турне, он сказал, что Россия внимательно следит за ситуацией наших северо-западных соседей. Потому что для России важен вопрос Калининграда. И, скорее всего, с учетом этих возможных операций на Балтике, они подбирают ключик. Первое, как нас перессорить с русскими? Как создать некую точку противоречия между нами? Ну как… Это типа самодурство белорусское: «Вот пускай отдадут фуры, тогда в Калининград снова пойдут грузы».

И собирается Совбез на всякий случай. Если будет такой сценарий, чем мы ответим, что мы можем сделать? Мы предложили, в принципе, вполне нормальные условия. Давайте решать по санаторию, это вообще копейки, по автомобилям, которые вы арестовали, это тоже ерунда, эти пожарные машины. Ну, Клайпеда, давайте смотреть, есть там арбитраж, есть там всякие механизмы, может быть, как деньги взыскать. Если вы хотите лицо какое-то сохранить, не просто отдать их, давайте по суду это все сделаем, как угодно. И видно, что Президент раздражен. Явно, что литовцы показывают на конференции ОБСЕ, что типа нет, мы все равно вашу власть не признаем. И что здесь самое главное во всем этом? Кто заказчик этой всей игры? Это придумали в Еврокомиссии, это придумали литовцы? Или все-таки там есть американский фактор?



Какой может быть интерес у американцев? Ну, самое главное всегда – это вопрос власти в той же Прибалтике. Сегодня, например, то, что там исполняют эти вот деятели, типа министра Будриса, они говорят: мы подчиняемся Брюсселю, мы не американские какие-то халуи, мы все работаем на Еврокомиссию. А почему они так говорят? Потому что, да, там было правительство вот этих консерваторов, которые ориентировались, наверное, на американских демократов. Отсюда Тайвань, эти все вопросы. А там сегодня нет силы, которая бы ориентировалась открыто на Трампа. Но есть зачатки такой силы. Там сегодня трехпартийная коалиция. Там есть «крестьяне», есть наша любимица Ругинене и есть еще партия «Заря Немана», которую можно назвать вполне себе такой прототрампистской, потому что у них риторика евроскептиков, она, в принципе, логичная: давайте восстановим грузоперевозки, нормальный транзит, мы прагматики. А-ля Орбан, посмотрите, с ними же Сийярто встречался, отдельно с ними. И американцам надо через этот кризис...

Григорий Азаренок, СТВ:

Орбан – прагматика. Вот Кащюнас предлагает чуть ли не войну с Беларусью.

Андрей Лазуткин:

Ну, я говорю про Жемайтайтиса, это партия «Заря Немана». Американцам надо из этой партии в двухпартийной системе вырастить третью силу, которая будет работать именно с республиканцами. Потому что до этого такой силы не было. И, скорее всего, они будут как-то влиять на эту правящую коалицию, чтобы там укреплялись будущие трамписты. Укрепляться они будут за счет проблем с нами. Нам это будут продавать как типа: мы можем все разрулить, давайте тогда вы нам тоже как-нибудь подыграете по России, еще по каким-то вопросам, по Китаю, там свои интересы всякие. И, конечно, для Беларуси получается, что какая бы сила там ни вышла из этой коалиции, с большой вероятностью она будет все равно проамериканская. Просто на тех ориентироваться либо на других, либо на Брюссель. Поэтому наш ответ должен быть асимметричный и горизонтальный. Повторюсь еще раз, мы работаем с теми же грузоперевозчиками. Там не надо ваше правительство. Есть бизнес, который будет искать какие-то обходные пути. Вы не хотите разговаривать с нами по линии МИД? Ну что ж, мы найдем тогда, с кем говорить. К сожалению, надо понимать, что мы тоже должны как-то постараться повлиять на эту коалицию, чтобы она желательно развалилась.

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