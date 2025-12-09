Переориентация экономики на Африку и Азию! Беларусь готовит план «Б» – Лазуткин

Андрей Лазуткин, политолог:

То, о чем Президент говорит, это некий план «Б». Понятно, может быть, завтра мы подпишем все что угодно с американцами, литовцы передумают, поляки тоже передумают. Начнется у нас снова транзит, дружба, жвачка. Но, может, ничего этого не произойдет. И в этом случае, Президент говорит, надо перестраивать всю экономику и весь тот сектор, который работал с западными цепочками, на Африку и на Азию. Только так. Потому что если мы сегодня пойдем на шантаж, который нам навязывают руками литовцев американцы либо Брюссель…

Григорий Азаренок, СТВ:

То они будут каждый раз нам выкручивать руки. Каждый раз они будут устраивать. Но это же фигня с этими шариками. А завтра будут бобрики, которые будут начинены, под хвост им засунут сигареты. Они будут говорить, что это ужасная гибридная угроза.

Андрей Лазуткин:

Посмотрите на Венесуэлу, например. Даже не нужен какой-то формальный повод. Наркотики. А мы контрабандисты сигарет, например. У нас картель, который возглавляет наш Президент, который типа торгует сигаретами. Вот готовая версия для чего? Для военного нападения.

Посмотрите, если у нас в условиях, допустим, выборов белорусских... На Мадуро давят, чтобы он ушел в отставку, там не про военную операцию речь, а про то, чтобы поменять эту власть. Вот если они закрытием границ чего-то добьются сейчас хотя бы на рубль, они будут на 100 рублей потом требовать во время следующих выборов, например, белорусских. Наша задача – показать, что смотрите, за пять лет мы сделаем так, что весь экспорт вообще пойдет мимо вас. Что-то мы потеряем, но в той же Кении мы будем добывать нефть, заработаем больше, чем на экспорте через вас.

Григорий Азаренок:

И посмотрите, как с поляками сработало. Ноль. Ноль их требований будет выполнено.

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