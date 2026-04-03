Лукашенко: надо сохранить деревню – без нее мы ничто

Наказ не обижать людей из регионов Первый повторил несколько раз. Такое трепетное отношение народного Президента понятно. Страна равномерного развития – это философия государственного управления, а уважение к людям, не избалованным столичной средой, – нравственная идеология традиционной Беларуси. Действительно равномерное развитие всего государства показывает ориентированность наших властей именно на интересы своих людей. Человейники выгодны для глобального бизнеса и с точки зрения сверхприбыли, и с точки зрения контроля. А Беларусь – страна для жизни с парками и в окружении природы. Наши города все-таки для людей, а не машинерии.

Как это часто бывает, формат сегодняшней встречи вышел далеко за рамки открытия поликлиники. Без протокольной дистанции – с врачами, пациентами, жителями. О нагрузке, о доверии к системе, о том, почему отношение к человеку в белом халате формирует отношение к государству в целом. Затронули и более широкий контекст – международную повестку, причины глобальной нестабильности и их влияние на экономику и социальную сферу.

Возможности столичной медицины – на всю страну. Такую задачу поставил Александр Лукашенко, открывая новую городскую поликлинику в Минске. Речь уже не о точечном проекте, а о выстраивании системы. Новая поликлиника стала поводом поговорить о будущем всего здравоохранения: от технологий и доступности до принципов, на которых она должна работать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Если перенаселим Минск, мы, во-первых, стянем всю рабочую силу в Минск, что делать ни в коем случае нельзя. Вы видите, у нас уже дефицит рабочей силы в регионах, особенно в сельском хозяйстве. А кушать все хотим. И качественно хотим. Надо сохранить деревню. Без нее мы ничто. Ну будем скоро ездить в автобусах доить коров в деревню, если будем проводить такую политику. Поэтому надо строить и там.

И, во-вторых, надо разгрузить Минск. Вы видите, что в часы пик уже не пробиться. Автомобиль, а то и два, в каждой семье. При строительстве, а я контролирую стройки в Минске, мэр мне докладывает и уже пишет в конце: «Площадки нет, где автомобили поставить, значит, жилье строить нельзя». И только решением Президента мы можем где-то какие-то поблажки сделать. Жизнь такая. Мы ее уже не изменим. Так везде, во всем мире. Люди становятся богаче. Покупают автомобили. Не для того, чтобы иметь объект роскоши, а для того, чтобы передвигаться в этом жестоком мире.

Но помните, война началась – топливо начало дорожать. У нас еще терпимо. Едут все в «диктатуру» заправляться. Мы им заправляем автомобили, но по другим ценам. Уже ближе к тому, что в Польше, Литве, Латвии и так далее. Мы не против. Мы имеем сегодня более выгодные условия.

Тем не менее цены движутся. И это не от нас зависит. Мы же войну на Ближнем Востоке не начинали и четверть природного газа и нефтепродуктов мы там в Ормузском проливе не блокировали. Но мир взаимозависим. Надо помнить, что бесплатно бензина нет.

Мы большую часть нефти, из которой производится бензин, керосин и дизельное топливо, покупаем из-за границы. От этой цены зависит то, что здесь… Но пока терпимо. Если даже где-то цены подвинулись, мы на эту копеечку пытаемся как-то повысить заработную плату. Я знаю, что не богато живем. Но жить можно.