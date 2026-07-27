«Миллиард – это нормально»: Лукашенко обозначил новые горизонты для Беларуси и Калужской области

Во Дворце Независимости 27 июля день союзной политики – сразу несколько встреч подчеркивают разнообразие контактов и большие перспективы белорусско-российского трека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И прямо сейчас об этом по порядку. Миллиард долларов в эквиваленте – вполне реальная экономическая планка для взаимной торговли Беларуси и Калужской области России. У нас есть все возможности, чтобы совместно взять эту высоту, подчеркнул Александр Лукашенко во время встречи с губернатором этого региона Владиславом Шапшой. Отношения Беларуси и Калужской области – классический союзный пример, когда мы друг друга взаимодополняем. Минск поставляет в Калугу нефтепродукты, продовольствие, полимеры, а также мебель и металлоконструкции. В свою очередь, из российского региона к нам идет рыбная продукция, целлюлоза. К тому же большие перспективы видятся в строительстве, промышленной кооперации и сельском хозяйстве. А еще в образовании. В Калужской области создается центр по подготовке специалистов ядерной энергетики, здесь готовы обучать белорусов. Виктория Ходосок приведет все аргументы, почему вместе мы сильнее.

В большой экономике, как в шахматах, побеждает тот, кто думает на несколько ходов вперед. Именно такую стратегию сегодня выбирают Беларусь и Калужская область. Ставка не на разовые сделки, а на долгосрочное партнерство – совместные производства, инвестиции, технологическую кооперацию. Но об этом по порядку. Калужская область – один из самых динамично развивающихся регионов России. Во многом этому способствует близость к Москве, но не только. Беларусь давно входит в число ее ключевых партнеров. По итогам 2025 года взаимный товарооборот достиг 705 миллионов долларов – это лучший результат за последние несколько лет. Но сегодня речь уже идет не о том, чтобы сохранить эту динамику, а о том, как выйти на принципиально новый уровень сотрудничества.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Отношения между нами, к счастью, развиваются неплохо. Но мы планировали в свое время миллиардный товарооборот. Недотягиваем, надо искать направления. Но с нашей близкой, родной Калужской областью, совсем которая рядом... Возможности гигантские в области. Миллиард – это, думаю, нормально между Беларусью и Калужской областью. Будем на это ориентироваться. Чем наполнить этот миллиард? Ответ – промышленной кооперацией. Причем не за счет поставок готовой продукции, а благодаря совместным производствам. Когда предприятия работают в одной технологической цепочке, появляются новые проекты, растут объемы и открываются новые рынки. Читайте здесь. Вместо конкуренции – распределение задач. Белорусская сторона отвечает за автомобильную базу, российская – за специальное оборудование. Так сотрудничество МАЗа и «Меркатора», крупного производителя дорожно-коммунальной техники, стало полноценным производственным проектом.

Владислав Шапша, губернатор Калужской области России:

Если раньше мы только в Россию привозили платформы, на базе этих платформ делали машины, продавали у нас в стране, то сегодня мы уже навесное оборудование привозим сюда, в Беларусь. И здесь вы под своим брендом на базе МАЗа делаете машины, которые также работают на наведение порядка на наших улицах. Но чтобы совместных производств становилось больше, одних технологий недостаточно. Нужна современная логистика. Калужская область включена в международный транспортно-логистический маршрут «Один пояс – один путь», а в Ворсине создан и работает мультимодальный хаб, так называемая грузовая деревня, открытая и для белорусского бизнеса. Владислав Шапша:

Все те возможности, которые создаются на базе Ворсина, это те возможности, которые мы предлагаем компаниям из разных стран, прежде всего из дружеских стран, из Беларуси, для размещения своих производств, для того, чтобы не только это была перевалочная база для товаров, но чтобы там можно было создавать продукт и дальше доставлять его до конечного потребителя, сокращая таким образом плечо доставки и получая дополнительную экономическую выгоду. Эта работа ведется и будет продолжена. Если в промышленности ставка на совместные производства, то в сельском хозяйстве – на готовые проекты. Беларусь может строить современные молочно-товарные комплексы и создавать эффективные сельхозпредприятия.

Александр Лукашенко:

Меня тут критикуют: Лукашенко «маяки» в Беларуси создает, как в советские времена. Ну а почему не создавать примерно то, чего ты хочешь, чтобы было в Беларуси? Правда, критикую меня те, кто сбежал из страны. Так же, как и российским властям достается от подобных беглых. Но это их дело. Пусть критикуют, а нам надо заниматься конкретным делом. Поэтому мы готовы под ключ создать определенные комплексы на больших площадях сельскохозяйственных угодий. Потому что, если маленькая ферма 50 гектаров, какой комплекс? А если крупнотоварное сельское хозяйство, типа колхозов, как раньше были, совхозов, готовы на этих площадях показать тот вариант, который мы создаем в Беларуси. Посмотрите, если вам понравится, мы готовы сделать. И первый шаг в этом вопросе уже намечен. Стороны рассматривают возможность строительства молочно-товарного комплекса на 1400 голов с установкой инновационного доильного оборудования белорусского производства. Детали проекта сегодня обсуждали не только во Дворце Независимости, но и в правительстве. Промышленная кооперация и АПК: губернатор Калужской области рассказал о новых проектах с Беларусью. При этом строительство остается одним из самых успешных направлений сотрудничества Беларуси и Калужской области. Александр Лукашенко:

Мы уже научились работать в Калужской области. Мы там строим, может быть, не так активно, но наши возможности вы тоже знаете. Мы готовы к строительству социальных объектов, а вы все-таки немало их создаете в области. Подробности. Что такое белорусское строительство «под ключ», в российских регионах знают давно. Так, в Калужской области наши специалисты уже возвели жилые кварталы, школы и детские сады. Часть этих объектов мы даже снимали три года назад в Обнинске.