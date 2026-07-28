Лазуткин: если построить забор от всех соседей, можно самому оказаться в клетке

Андрей Лазуткин, политолог: Если построить забор от всех соседей, можно самому оказаться в клетке. Так и произошло с Евросоюзом. Пытаясь изолировать Беларусь и Россию пакетами санкции, через 5 лет они вошли в конфликт с Китаем, Ираном, Африкой, Юго-Восточной Азией и даже США. И здесь уже непонятно, кто кого изолировал. И хотя страны Европы пока не готовы к прямому военному столкновению, но и разговаривать конструктивно тоже не хотят.

Андрей Лазуткин:

То, что мы переживаем сегодня, уже было в холодную войну. Точно так же против Советского Союза действовали санкции, точно так же американцы мешали нам продавать в Германию нефть и газ, но были и отличия. Главное из них – это уровень развития бывших колоний, который тогда не давал им вести самостоятельную политику. Этим странам надо было помогать, и все они были либо с нами, либо с американцами, и даже Европа была разделена на зоны влияния.

Но сегодня, 40 лет спустя, мир пришел к многополярности именно за счет развития потенциала новых стран. И для Западной Европы оказалось совершенно неожиданным, что больше половины мира может сказать им «нет», потому что видит финансовую и технологическую альтернативу в России, Китае, Индии, Турции, Иране, арабских странах.

Другой вопрос, что неравенство в мире никуда не делось: у одних по-прежнему есть технологии, а у других сырье, а теперь еще и люди, рабочая сила – потому что вопросы демографии сегодня в старой Европе стоят так же остро, как ранее вопросы нефти и газа. И Европа пришла в тупик самоизоляции во многом потому, что раньше они получили и сырье, и кадры даром. Даже несмотря на то что колонии обрели формальную независимость, там сохранялся постоянный контроль Европы.

Во-первых, через якобы борьбу с терроризмом. Запад одной рукой финансировал радикальные группировки и развязывал гражданские войны, а другой рукой оказывал помощь в виде полицейских сил или продажи оружия. И тенденция такова, что в 1991 году в мире было 166 государств, а сегодня 195, и это только признанные страны, не считая серых зон типа Косово. То есть идет постоянное ослабление государственных структур и дробление территорий под видом борьбы за права человека с помощью цветных революций и сепаратизма.

Это инструменты демонтажа государств, которые Запад придумал и отточил. А, к примеру, Китай нигде и никогда не пытался насильственно менять власть, хотя имеет огромное влияние. И это определяет, с кем выгоднее работать в плане стратегии – да, далекий рынок может приносить меньше денег, логистика потребует вложений, но зато вам никогда не устроят переворот. А это гораздо важнее.