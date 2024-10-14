Атомная энергетика и производственная кооперация – как развиваются отношения Беларуси и Казахстана?

Минск всегда был инициатором и активным участником интеграционных объединений. Евразийский союз, у истоков формирования которого стояла и Беларусь, в их числе. Об этом прямо сейчас поговорим с главой белорусской дипмиссии в Казахстане Павлом Утюпиным в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как складывается тандем Беларуси и Казахстана в евразийском и двустороннем форматах?

Павел Утюпин, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Казахстане:

Если говорить про сотрудничество Беларуси и Казахстана, то необходимо сразу отметить, что мы являемся стратегическими партнерами. Не только на двусторонней основе, но мы являемся членами многих многосторонних интеграционных объединений. И отношения складываются очень динамично. В текущем году, в сентябре, у нас была символичная дата – 32 года с момента установления дипломатических отношений между нашими странами. И каждый год мы имеем определенные результаты, определенные этапы наших взаимоотношений, которые в том числе вписываются в историю независимой Беларуси. Отношения складываются очень динамично во всех сферах – в политической, в торгово-экономической, в социально-гуманитарной. У нас хорошее взаимоотношение на уровне межпарламентского сотрудничества. Между Национальным собранием и парламентом Республики Казахстан созданы рабочие группы, которые работают на постоянной основе. Буквально несколько дней назад состоялось очередное заседание рабочей группы в формате видеоконференцсвязи, где депутаты, в том числе вновь сформированного состава национальной Палаты представителей Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, смогли со своими коллегами обсудить вопросы в области законодательства и в области сотрудничества в различных сферах. Сотрудничество Беларуси и Казахстана в сфере атомной энергетики

Павел Утюпин:

Вообще строительство атомной станции – это очень знаковое событие для каждой страны, учитывая тот опыт, который мы получили у себя. Колоссальный, на мой взгляд, опыт. Это начиная с формирования законодательной базы в области эксплуатации, в области безопасности ядерной энергетики. Это белорусские промышленные предприятия, которые участвовали в локализации, опять же, пройдя все необходимые процедуры согласования и одобрения потенциальных поставщиков на атомную станцию. Это вопрос обучения белорусских специалистов, это вопросы создания системы управления по эксплуатации, строительству и эксплуатации атомной станции. Все это те вопросы, которые в Республике Беларусь были пройдены, которые наработаны, большая база, наработан опыт. И получены соответствующие допуски для строительства подобных объектов. На мой взгляд, это вот та сфера, которая является сегодня в качестве возможных тем для обсуждения и обмена опытом. Перспективы у Минска и Астаны в области производственной кооперации. Что уже сделано?