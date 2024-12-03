Арматура и коктейль Молотова. Как грузинам навязывают европейскую мечту – разобрался политолог

Авторская журналистика на СТВ. Андрей Лазуткин и его рубрика «Занимательная политология».

Андрей Лазуткин, политолог:

Пятый день в Грузии продолжаются массовые беспорядки и попытки захвата парламента. Несмотря на поражение прозападных партий на выборах, грузинам вместо грузинской мечты продолжают навязывать мечту европейскую. Президент Зурабишвили отказалась складывать полномочия, а Запад, как и в случае с Зеленским, признал ее легитимность. С этого момента в стране появляется двоевластие, а работа против Грузии идет по двум направлениям. Первое – полевое, которое напоминает 2020-й год в Беларуси. Нам показывают протест, людей, которых объединяет общая идея «европейской интеграции» и против которых применяется якобы несоразмерная сила. Цель у них максимально размытая, как это было и в Беларуси – «новые выборы». Такая цель должна объединять широкую коалицию протестных группировок и НКО – «неважно, за что мы, победим Иванишвили, потом разберемся».

Андрей Лазуткин:

События в Тбилиси уже назвали «детской революцией», потому что если в Беларуси вставали с цветами на лавки, то здесь пошли дальше и задействовали детей – для картинки и более жестких последствий. Обычно эта подчеркнуто мирная фаза с фонариками и песнями длится до тех пор, пока кого-то не убьют, а дальше начинается открытый силовой сценарий, как было на Майдане. Группы с арматурой и зажигательными смесями уже есть, но пока акцент делают не на них, а на мирной составляющей. Второе направление – это работа по расколу правящей группы. В первую очередь, отрабатывают те сектора госуправления, которые контактируют с Евросоюзом. Например, банки и финансы: о поддержке протестов заявили два крупных банка, через которые грузинская диаспора перечисляет деньги из ЕС на родину. Кроме того, протест поддержали отдельные телекоммуникационные провайдеры. Если в Беларуси в 2020-м западники пытались остановить работу телевидения через локаут, то есть увольнение персонала, то в Грузии, где телевидение имеет меньше влияния, они бросили ресурсы на контроль интернета. Беспорядки надо координировать, а самое главное – передавать картинку.