Арматура и коктейль Молотова. Как грузинам навязывают европейскую мечту – разобрался политолог

Авторская журналистика на СТВ. Андрей Лазуткин и его рубрика «Занимательная политология».
Авторская журналистика на СТВ. Андрей Лазуткин и его рубрика «Занимательная политология».
Андрей Лазуткин, политолог:
Пятый день в Грузии продолжаются массовые беспорядки и попытки захвата парламента. Несмотря на поражение прозападных партий на выборах, грузинам вместо грузинской мечты продолжают навязывать мечту европейскую. Президент Зурабишвили отказалась складывать полномочия, а Запад, как и в случае с Зеленским, признал ее легитимность. С этого момента в стране появляется двоевластие, а работа против Грузии идет по двум направлениям.
Первое – полевое, которое напоминает 2020-й год в Беларуси. Нам показывают протест, людей, которых объединяет общая идея «европейской интеграции» и против которых применяется якобы несоразмерная сила. Цель у них максимально размытая, как это было и в Беларуси – «новые выборы». Такая цель должна объединять широкую коалицию протестных группировок и НКО – «неважно, за что мы, победим Иванишвили, потом разберемся».
Андрей Лазуткин:
События в Тбилиси уже назвали «детской революцией», потому что если в Беларуси вставали с цветами на лавки, то здесь пошли дальше и задействовали детей – для картинки и более жестких последствий. Обычно эта подчеркнуто мирная фаза с фонариками и песнями длится до тех пор, пока кого-то не убьют, а дальше начинается открытый силовой сценарий, как было на Майдане. Группы с арматурой и зажигательными смесями уже есть, но пока акцент делают не на них, а на мирной составляющей.
Второе направление – это работа по расколу правящей группы. В первую очередь, отрабатывают те сектора госуправления, которые контактируют с Евросоюзом. Например, банки и финансы: о поддержке протестов заявили два крупных банка, через которые грузинская диаспора перечисляет деньги из ЕС на родину.
Кроме того, протест поддержали отдельные телекоммуникационные провайдеры. Если в Беларуси в 2020-м западники пытались остановить работу телевидения через локаут, то есть увольнение персонала, то в Грузии, где телевидение имеет меньше влияния, они бросили ресурсы на контроль интернета. Беспорядки надо координировать, а самое главное – передавать картинку.
Андрей Лазуткин:
Тем самым Запад обеспечил, во-первых, бесперебойные деньги для протестующих через лояльные банки, которые правительство не контролирует. Или не может заблокировать, потому что через них идет поток из Европы под видом заработка гастарбайтеров. Во-вторых, западники учли белорусский опыт блокировки интернета – на это грузинские власти пока не могут либо не хотят пойти.
Но больше всего на раскол правящей группы работают персональные санкции. Запад обещает заморозить счета грузинского руководства, но не всех, а только тех, кто будет активно поддерживать лидера «Грузинской мечты» Иванишвили, средства которого тоже в свое время были заморожены в швейцарском банке. Это намек его союзникам: «У вашего руководителя мы забрали 2 миллиарда долларов и у вас заберем». Понятно, что если кто-то держал в Европе недвижимость и вторые семьи, их всех поставят перед выбором и потребуют совершить предательство.
Подробности в видео.