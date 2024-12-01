Политический консультант: итоги выборов стали большим сюрпризом для системы Румынии

Дан Читич, адвокат, политический консультант:

Румынские граждане уже устали от всех этих гендерных политик и всего того, что навязывал им Европейский союз, политической корректности, все эти политические решения по поводу ЛГБТ – это все привело к тому, что обычные граждане выбрали что-то иное. И это не имеет никакого отношения к России или к социальным сетям. Социальные сети – это инструмент, который был использован этим кандидатом, у которого просто не было денег на то, чтобы вести предвыборную кампанию. Он, по сути, финансировался исключительно за счет добровольных пожертвований. И это было большим сюрпризом для системы.

И именно по этой причине, вот прямо сейчас, когда мы с вами говорим, высшие институты власти в Румынии пытаются каким-то образом отреагировать на это вымученно. Сейчас у нас Конституционный суд… Я думаю, они попытаются аннулировать результаты этих выборов. Если Конституционный суд не найдет оснований для более широких мер по вмешательству, то у нас, наверное, произойдет совещание членов Совета безопасности Румынии, это высшие должностные чины в сфере безопасности в Румынии, и они будут говорить об этом очень важном вопросе. Такого не происходило с 1989 года. И подобные решения, и такая обеспокоенность говорят о том, что система у нас сейчас здесь паникует.