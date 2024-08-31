Арест Дурова и его последствия для мировой политики обсудят эксперты в «САСС уполномочен заявить»

Как в социальных сетях одномоментно выключили даже иллюзию свободы слова. Арест Павла Дурова и его последствия.
Как в социальных сетях одномоментно выключили даже иллюзию свободы слова. Арест Павла Дурова и его последствия.
Никола Миркович, политический аналитик:
Им не нравится, что люди сейчас обмениваются идеями свободно.
Сергей Станкевич, политический деятель, кандидат исторических наук (Россия):
Вот этот рейдерский наезд с помощью французского правосудия на Дурова и его Telegram – это как раз и реакция на то, что не смей быть площадкой, будь инструментом.
Вадим Боровик, депутат Мингорсовета, политолог:
Операция называется «Взять под контроль». И вы не узнаете, взяли или нет.
Дмитрий Василец, глава запрещенной Украинской политической партии «Держава»:
Если социальная сеть неподконтрольна конкретно правительству США, имеется в виду полностью, тогда, собственно, эта социальная сеть не имеет вообще права работать на территории США.
«САСC уполномочен заявить» на телеканале РТР-Беларусь. В воскресенье, 1 сентября, в 22.00.