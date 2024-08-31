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Арест Дурова и его последствия для мировой политики обсудят эксперты в «САСС уполномочен заявить»

31 августа 2024 16:34
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Как в социальных сетях одномоментно выключили даже иллюзию свободы слова. Арест Павла Дурова и его последствия.

Арест Дурова и его последствия для мировой политики обсудят эксперты в «САСС уполномочен заявить»-2

Никола Миркович, политический аналитик:
Им не нравится, что люди сейчас обмениваются идеями свободно.

Арест Дурова и его последствия для мировой политики обсудят эксперты в «САСС уполномочен заявить»-4

Сергей Станкевич, политический деятель, кандидат исторических наук (Россия):
Вот этот рейдерский наезд с помощью французского правосудия на Дурова и его Telegram – это как раз и реакция на то, что не смей быть площадкой, будь инструментом.

Арест Дурова и его последствия для мировой политики обсудят эксперты в «САСС уполномочен заявить»-6

Вадим Боровик, депутат Мингорсовета, политолог:
Операция называется «Взять под контроль». И вы не узнаете, взяли или нет.

Арест Дурова и его последствия для мировой политики обсудят эксперты в «САСС уполномочен заявить»-8

Дмитрий Василец, глава запрещенной Украинской политической партии «Держава»:
Если социальная сеть неподконтрольна конкретно правительству США, имеется в виду полностью, тогда, собственно, эта социальная сеть не имеет вообще права работать на территории США.

«САСC уполномочен заявить» на телеканале РТР-Беларусь. В воскресенье, 1 сентября, в 22.00.

# Надежда Сасс # Дмитрий Василец # Вадим Боровик # Никола Миркович # Павел Дуров # Международная политика

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