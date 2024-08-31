Арест Дурова и его последствия для мировой политики обсудят эксперты в «САСС уполномочен заявить»

Как в социальных сетях одномоментно выключили даже иллюзию свободы слова. Арест Павла Дурова и его последствия.

Никола Миркович, политический аналитик:

Им не нравится, что люди сейчас обмениваются идеями свободно.

Сергей Станкевич, политический деятель, кандидат исторических наук (Россия):

Вот этот рейдерский наезд с помощью французского правосудия на Дурова и его Telegram – это как раз и реакция на то, что не смей быть площадкой, будь инструментом.

Вадим Боровик, депутат Мингорсовета, политолог:

Операция называется «Взять под контроль». И вы не узнаете, взяли или нет.