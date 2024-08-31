Александр Лукашенко предложил Малайзии активизировать двусторонние контакты. Об этом говорится в послании, которое глава государства направил Верховному правителю страны по случаю национального праздника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Наши страны разделяют взгляды по широкому кругу вопросов международной повестки дня, поддерживают дальнейшее движение по строительству многополярного мира. Беларусь открыта к сотрудничеству в отраслях сельского хозяйства, промышленности, поставок продуктов питания, информационных технологий, образования. Надеемся на активизацию двусторонних контактов и проведение взаимных визитов на различных уровнях, готовы к совместной деятельности по развитию договорно-правовой базы.