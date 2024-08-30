Александр Лукашенко провёл ряд международных телефонных разговоров

Александр Лукашенко сегодня провел ряд международных телефонных разговоров. Об этом сообщает пресс-служба Президента, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главе государства поступали звонки от зарубежных лидеров. Среди них Президент России Владимир Путин, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент Азербайджана Ильхам Алиев, а также узбекский лидер Шавкат Мирзиёев. Состоялись также телефонные разговоры с заместителем председателя Совета безопасности России Дмитрием Медведевым и председателем Совета федерации Федерального собрания Валентиной Матвиенко.

Обсуждались вопросы развития двусторонних отношений и предстоящая в начале октября встреча на высшем уровне. Собеседники также поздравили Александра Лукашенко с наступающим днем рождения.