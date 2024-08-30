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Александр Лукашенко провёл ряд международных телефонных разговоров

30 августа 2024 13:39
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Александр Лукашенко сегодня провел ряд международных телефонных разговоров. Об этом сообщает пресс-служба Президента, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко провёл ряд международных телефонных разговоров-2

Главе государства поступали звонки от зарубежных лидеров. Среди них Президент России Владимир Путин, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент Азербайджана Ильхам Алиев, а также узбекский лидер Шавкат Мирзиёев. Состоялись также телефонные разговоры с заместителем председателя Совета безопасности России Дмитрием Медведевым и председателем Совета федерации Федерального собрания Валентиной Матвиенко.

Обсуждались вопросы развития двусторонних отношений и предстоящая в начале октября встреча на высшем уровне. Собеседники также поздравили Александра Лукашенко с наступающим днем рождения.

# Международное сотрудничество

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