В Витебске сформировали областную территориальную комиссию по выборам в местные Советы депутатов
Новости Беларуси. Из 18 заявленных кандидатов в нее вошли 13 человек. Это представители политических партий, общественных организаций, трудовых коллективов, а также граждане, выдвинувшие свои кандидатуры путем сбора подписей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Персональный состав комиссии определен открытым голосованием на совместном заседании президиума Витебского областного Совета депутатов и исполнительного комитета.
Владимир Терентьев, председатель Витебского областного Совета депутатов:
Естественно, мы должны обновлять, должны входить какие-то новые люди, чтобы иметь опыт работы в комиссиях. Поэтому часть людей у нас работала в областной комиссии, а часть людей, которые здесь впервые работают. Но большинство из них работали, скажем так, в участковых комиссиях, территориальных комиссиях, кто-то работал наблюдателем. То есть опыт люди, так или иначе, в избирательной кампании имеют и знают хорошо избирательный кодекс.
Первое заседание Витебской областной комиссии пройдет уже 24 ноября.
Во время работы выберут председателя, его заместителя и секретаря. Напоминаем, выборы в местные Советы депутатов пройдут 18 февраля 2018 года.