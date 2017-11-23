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В Витебске сформировали областную территориальную комиссию по выборам в местные Советы депутатов

23 ноября 2017 20:34
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Новости Беларуси. Из 18 заявленных кандидатов в нее вошли 13 человек. Это представители политических партий, общественных организаций, трудовых коллективов, а также граждане, выдвинувшие свои кандидатуры путем сбора подписей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Персональный состав комиссии определен открытым голосованием на совместном заседании президиума Витебского областного Совета депутатов и исполнительного комитета.

В Витебске сформировали областную территориальную комиссию по выборам в местные Советы депутатов-1

Владимир Терентьев, председатель Витебского областного Совета депутатов:
Естественно, мы должны обновлять, должны входить какие-то новые люди, чтобы иметь опыт работы в комиссиях. Поэтому часть людей у нас работала в областной комиссии, а часть людей, которые здесь впервые работают. Но большинство из них работали, скажем так, в участковых комиссиях, территориальных комиссиях, кто-то работал наблюдателем. То есть опыт люди, так или иначе, в избирательной кампании имеют и знают хорошо избирательный кодекс.

В Витебске сформировали областную территориальную комиссию по выборам в местные Советы депутатов-4

Первое заседание Витебской областной комиссии пройдет уже 24 ноября.

Во время работы выберут председателя, его заместителя и секретаря. Напоминаем, выборы в местные Советы депутатов пройдут 18 февраля 2018 года.

# Фотофакт # Владимир Терентьев # Выборы депутатов в местные Советы

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