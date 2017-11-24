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Саммит «Восточного партнерства» открывается 24 ноября в Брюсселе

24 ноября 2017 06:33
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Новости Беларуси. Главная международная политическая новость дня. В Брюсселе начинает работу саммит «Восточного партнерства», в котором примут участие 20 из 28 стран ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Беларусь в этом политическом проекте участвует уже пятый раз. По результатам масштабного форума наша страна рассчитывает на установление более тесных торгово-экономических отношений и облегченный доступ к рынкам стран Евросоюза.

Саммит «Восточного партнерства» открывается 24 ноября в Брюсселе-1

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:
Саммит представляет собой хорошую возможность для того, чтобы изложить наши подходы к ситуации в регионе, наши подходы к развитию миропорядка, к тем проблемам, которые существуют. И обозначить позицию Беларуси по этим проблемам.

Ожидается, что основными темами саммита станут упрощение визового режима, новые технологии управления, коммуникации, решение транспортных вопросов, пограничных проблем.

# Беларусь-Евросоюз # Владимир Макей

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