Саммит «Восточного партнерства» открывается 24 ноября в Брюсселе

Новости Беларуси. Главная международная политическая новость дня. В Брюсселе начинает работу саммит «Восточного партнерства», в котором примут участие 20 из 28 стран ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь в этом политическом проекте участвует уже пятый раз. По результатам масштабного форума наша страна рассчитывает на установление более тесных торгово-экономических отношений и облегченный доступ к рынкам стран Евросоюза.