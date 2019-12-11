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«Есть определённые стратегические задачи». В парламенте Беларуси выбрали председателей профильных комиссий

11 декабря 2019 13:58
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Новости Беларуси. Белорусские парламентарии сформировали профильные комиссии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 11 декабря в Овальном зале выбрали их председателей.

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В выступлениях депутаты, претендовавшие на кресло куратора направления, расставили акценты будущей работы.

«Есть определённые стратегические задачи». В парламенте Беларуси выбрали председателей профильных комиссий-1

«Есть определённые стратегические задачи». В парламенте Беларуси выбрали председателей профильных комиссий-3

Светлана Любецкая, председатель Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Есть определенные стратегические задачи в совершенствовании законодательства и дальнейшем развитии нашей национальной правовой базы. Конечно, они соответствуют и мировым трендам. Естественно, у нас есть запросы наших простых граждан. То есть это очень разносторонняя деятельность.

«Есть определённые стратегические задачи». В парламенте Беларуси выбрали председателей профильных комиссий-6

«Есть определённые стратегические задачи». В парламенте Беларуси выбрали председателей профильных комиссий-8

«Есть определённые стратегические задачи». В парламенте Беларуси выбрали председателей профильных комиссий-10

# Парламент Беларуси # Светлана Любецкая # Фотофакт

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