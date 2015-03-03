Андрей Кобяков: Между Беларусью и Россией налажен хороший межправительственный диалог

Новости России. 3 марта в Москве прошла встреча премьер-министров Беларуси и России. Как заявил Андрей Кобяков, сегодня между нашими странами налажен хороший межправительственный диалог. Помочь это должно и в активизации торгово-экономических отношений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

Наши эксперты отработали план мероприятий по созданию дополнительных условий для развития торгово-экономического сотрудничества. Конкретный план, конкретные пункты, под исполнение которых, я думаю, мы в течение первого полугодия практически должны закончить работу. Это восстановит те объемы, которые мы имели буквально еще два года тому назад.

Дмитрий Медведев, премьер-министр Российской Федерации:

Мы относительно недавно обсуждали достаточно подробно наши отношения. И двусторонние (российско-белорусские), и в контексте Евразийского экономического союза. А сегодня наше другое, основное интеграционное объединение – Союзное государство Росси и Беларуси и Высший государственный совет, который проводится у нас с известной периодичностью. К Совету подготовлен целый ряд документов.