Новости Беларуси. Белорусским индивидуальным предпринимателям разрешат продавать товары без документов и увеличат налоги. Это предусмотрено проектом нового Указа, регламентирующим деятельность в этой сфере.

В Министерстве по налогам и сборам отмечают, что, согласно проекту документа, за предпринимателями остается право продавать несертифицированный товар. При этом необходимо уплачивать единый налог с применением повышающего коэффициента.

Также увеличится и уплата НДС в фиксированных суммах. Подписание проекта указа планируется в самое ближайшее время, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После волнений в бизнес-сообществе, принято решение уточнить механизм дальнейшей работы.

Василий Барановский — предприниматель с 20-летним стажем. Торгует мужской одеждой. И действовать планирует по-мужски — честно и по закону. Нашёл порядочных поставщиков, оформил сертификаты.

Василий Барановский, предприниматель Червенского рынка Минска:

И в Европе, и в Голландии, и в Берлине есть такие палатки, который самый мелкий бизнес. Как и трава — она же с семя растёт. Сначала маленькая, а потом всё больше и больше. Так и это оставить. Кто хочет, перешел на выставки, купили места за 40-50 тысяч долларов. Будьте добры, заплатите и имейте документы. У них оборот большой.

Для директора столичного рынка известие о том, что предприниматели активно приостанавливают свою деятельность, действительно, новость!

Геннадий Финский, директор Червенского рынка Минска:

Предпринимателей у нас, которые занимаются реализацией промышленной группы товаров, это порядка 360 рабочих торговых мест. С начала года этих всех экономических неурядиц, расторгнуты договора и прекратили свою деятельность 60 человек. За этот период времени у нас также 10 договоров заключено новых.

Председатель Совета предпринимателей рынка считает, что в сложившейся ситуации, если хочешь работать — будешь.

Лариса Заенчковская, председатель Совета предпринимателей рынка Червенского рынка Минска:

Делаем всё для того, чтобы работать. Пытаемся найти документы. Все, что у нас есть — это наша работа.

А вот на центральных рынках приграничного Гродно торговать предпочитают белорусским. Казалось бы, до границы рукой подать. Но нет! Уже наездились.

Лариса Пронь в торговле с начала 90-х. Раньше, как и большинство коллег, закупалась в Польше. Однако утомительная дорога и не совсем честные поставщики. Женщина решила переключиться на отечественный товар.

Лариса Пронь, предприниматель Центрального рынка Гродно:

Вы знаете, очень хорошо спать дома никуда не ездить, ни нервничать, рассчитываться по накладным через банк. Заработала денег — положила, не надо никакие большие суммы с собой возить. И не стыдно торговать. Если я платье продаю, то его потом носят 10 лет. Люди приходят, благодарят. Я не боюсь, что мое платье лопнет, треснет, порвется.

Предприниматель Янина Синицкая более 10 лет торгует белорусскими колготками. Ни разу не возникало вопросов ни с документами, ни с качеством

Янина Синицкая, предприниматель Центрального рынка Гродно:

Никаких проблем, всё привозят на торговую точку, то есть получаю товар, получаю документы одновременно и торгую.

Сегодня для тех, кто нацелен на работу с иностранными поставщиками на сайте Министерства по налогом и сборам опубликовали документ — своеобразную инструкцию. Пока что это проект. Там разрешено продавать товар без сертификатов, но с повышенным коэффициентом выплат.

Мера временная. В свою очередь представители бизнеса предлагают собственное видение вопроса.

Александр Калинин, председатель Белорусского союза предпринимателей:

Речь идёт не то, что должен страдать потребителе. Если товар некачественный — он продаваться не должен. Речь идёт о разумном объёме документооборота подтверждающий качества товара. Этот вопрос будет решаться через корректировку 48 указа, который сейчас приостановлен по просьбе предпринимательских организаций до 1 июня. Правительство ждёт от нас предложения, которое сейчас вырабатывается.

Пока вырабатывают выгодные решения и для бизнеса, и для государства. Однако в этой торговой дипломатии стоит не забывать о кошельке потребителя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.