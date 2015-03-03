Александр Лукашенко направился в Москву для участия в заседании Высшего госсовета Союзного государства

Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко направился в Москву для участия в заседании Высшего государственного совета Союзного государства. Белорусский борт № 1 уже приземлился в российской столице.

В повестку дня включено более 10 пунктов. Вопросы внешней политики, итоги торгово-экономического сотрудничества Беларуси и России, формирование союзного бюджета, развитие социально-гуманитарной сферы – все это будет в центре внимания на предстоящем заседании.

Также программой визита Александра Лукашенко запланирована двусторонняя встреча с президентом России Владимиром Путиным. По итогам заседания Высшего госсовета планируется подписание ряда двусторонних документов, которые регулируют отношения двух стран в миграционной и социальной сферах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.