Прямой эфир

Александр Лукашенко направился в Москву для участия в заседании Высшего госсовета Союзного государства

03 марта 2015 10:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко направился в Москву для участия в заседании Высшего государственного совета Союзного государства. Белорусский борт № 1 уже приземлился в российской столице.

В повестку дня включено более 10 пунктов. Вопросы внешней политики, итоги торгово-экономического сотрудничества Беларуси и России, формирование союзного бюджета, развитие социально-гуманитарной сферы – все это будет в центре внимания на предстоящем заседании.

Также программой визита Александра Лукашенко запланирована двусторонняя встреча с президентом России Владимиром Путиным. По итогам заседания Высшего госсовета планируется подписание ряда двусторонних документов, которые регулируют отношения двух стран в миграционной и социальной сферах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Союзное государство

Другие новости рубрики

Все новости
Белорусским индивидуальным предпринимателям разрешат продавать товары без документов и увеличат налоги
03 марта 2015 10:26

Белорусским индивидуальным предпринимателям разрешат продавать товары без документов и увеличат налоги

Отвод тяжелого вооружения и единичные перестрелки. Как в Украине выполняются минские договоренности?
02 марта 2015 16:41

Отвод тяжелого вооружения и единичные перестрелки. Как в Украине выполняются минские договоренности?

Февраль стал прорывным для белорусской дипломатии - сигнал для западных предпринимателей, не заметить который они наверняка не смогут
28 февраля 2015 21:11

Февраль стал прорывным для белорусской дипломатии - сигнал для западных предпринимателей, не заметить который они наверняка не смогут