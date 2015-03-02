Отвод тяжелого вооружения и единичные перестрелки. Как в Украине выполняются минские договоренности?

Новости Украины. Ситуация в Украине сегодня вновь в топе новостей. Минские договоренности по выходу из кризиса на юго-востоке страны намерены в ближайшие часы обсудить лидеры «нормандской четверки».

Телефонный разговор глав России, Франции, Германии и Украины состоится в 22 часа по белорусскому времени. Речь пойдет о ходе выполнения 13 пунктов соглашения по прекращению огня на юго-востоке Украины.

Такие договоренности были достигнуты в середине февраля в Минске по итогам заседания лидеров стран «нормандской четверки». Как сообщают информагентства, ДНР и ЛНР завершили отвод тяжелых вооружений. Мероприятия проходили под контролем ОБСЕ.

Жители Донбасса:

Война никому не нравится, что я могу сказать.

Мир хочется, чтобы был мир. Все люди хотят мира. И на сегодняшний день люди больше ничего не хотят. Мира.

Начало весны на юго-востоке Украины совпало с отводом тяжелых вооружений со стороны ополченцев от линии соприкосновения с украинскими войсками. Вывод последней колонны техники со стороны ДНР, а это шесть артиллерийских установок, начался в воскресенье утром под контролем ОБСЕ и длился несколько часов. Отвод вооружений – обязательное условие минских соглашений.

По словам заместителя командующего корпусом Минобороны ДНР, ополченцы, покинувшие линию соприкосновения с Украиной, переквалифицируются в инженеров и строителей и начнут восстанавливать разрушенную инфраструктуру.

Некоторые подразделения расчищают и занимаются разминированием местности. Люди, живущие сейчас в зоне нестабильности, надеются на то, что обстрелы не возобновятся.

Константин Бондаренко, политолог (Украина):

Когда в 90-е годы решался вопрос мира на Балканах, например, сербы и хорваты садились за стол переговоров 15 раз, прежде чем они выработали некую действенную формулу. 15 раундов переговоров прошло между сербами и хорватами, а до сих пор не изжиты все противоречия. Поэтому главное, чтобы все-таки была найдена формула, согласно которой перестали бы гибнуть люди. А дальше уже все эти технические, экономические, политические и гуманитарные вопросы будут решаться на протяжении дальнейших десятилетий.

В отличие от Балкан, в Минске договоренности по прекращению огня были достигнуты всего за несколько часов.

Миссия ОБСЕ опубликовала отчет, в котором констатировала отвод шести колонн тяжелого вооружения ополченцев. Как уже заявляли в ОБСЕ ранее, «прекращение огня на широких участках 500-километровой линии разграничения выполняется довольно хорошо». Впрочем, наблюдатели сетовали на нехватку людей – необходимо обеспечить патрулирование примерно 50 тысяч квадратных километров. Именно такую площадь должны освободить от тяжелых вооружений.

Украинские силовики, в соответствии с минскими соглашениями, также объявили о начале отвода вооружений от линии разграничения. Однако на настоящий момент сообщений о том, что этот процесс завершен, все еще не поступало.

В ООН глава российского МИДа первого марта напомнил о необходимости соблюдать достигнутые в Минске договоренности.

Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской Федерации:

Сегодня налицо серьезный прогресс выполнения одобренного в Минске комплекса мер: консолидируется режим прекращения огня, осуществляется отвод тяжелых вооружений под контролем ОБСЕ. Те, кто пытается не замечать этого и требуют наращивать поставки оружия на Украину, берут на себя тяжелую ответственность за срыв мирного урегулирования.

Как констатируют журналисты и наблюдатели от ОБСЕ, единичные перестрелки в зоне конфликта все еще происходят.

Первого марта в 22 часа по минскому времени запланированы телефонные переговоры лидеров «нормандской четверки», главная тема которых – соблюдение минских договоренностей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.