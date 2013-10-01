1 октября прошла рабочая встреча Александра Лукашенко и Михаила Мясниковича

Новости Беларуси. Вопросы экономики и большой политики 1 октября обсуждались на рабочей встрече президента и премьер-министра. Александр Лукашенко поинтересовался основными позициями экономического развития страны, ведь скоро предстоит утверждать бюджет на будущий год.

Кроме этого, Михаил Мясникович доложил о прошедшем заседании Высшего Евразийского экономического совета на уровне глав правительств, который прошел в Казахстане 25 сентября.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В преддверии принятия нового плана наших действий на будущий год и бюджета нового, я хотел бы услышать вопросы, которые обсуждались в Астане на форуме Евразии. И это очень важно в преддверии моего визита в Казахстан, на что мне там надо обратить внимание, с Вашей точки зрения. Ну, и текущие вопросы, от которых зависит функционирование экономики сегодня.

В Астане Беларусь, Казахстан и Россия договорились ввести заградительную пошлину на импортные зерноуборочные комбайны. Это позволит нашей технике конкурировать с другими поставщиками на особых условиях.

Также есть выгодная договоренность и для наших авиакомпаний. До 2019 года страны таможенной тройки отменяют ввозные пошлины на воздушные суда, а это пятая часть стоимости самолетов.

Во время обсуждения вопросов внутренней экономики шла речь о модернизации предприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

За 8 месяцев мы вложили в модернизацию в целом 95 триллионов рублей. Планировали в расчетах по году около 120. Поэтому сейчас вот глава государства обратил внимание: главное, чтобы эти средства, которые идут на модернизацию, вкладывались в эффективные проекты. Я приводил примеры достаточно успешные модернизации. Вот один из них –например, это БелАЗ, Белорусский металлургический завод, наши нефтеперерабатывающие заводы, которые на ходу, как говорится, делают без остановки очень большую работу, чтобы продукция, которая выпускается, была конкурентоспособной, как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

Также на встрече у президента шла речь о сотрудничестве со значимым торговым партнером – Украиной. На будущей неделе в Беларуси ожидают с визитом премьер-министра Николая Азарова.

Что касается экономических вопросов, президент поручил Правительству оптимизировать расход бюджета. Ведь в некоторых регионах страны отмечают нерачительное использование госсредств.