Анатолий Гришук, избранный член Совета Республики: «Прежде всего – сократить эти потоки бумаг»

Новости Беларуси. 13 сентября в регионах состоялись выборы в верхнюю палату белорусского парламента. Они прошли путём тайного голосования на заседаниях местных Советов депутатов.

Вначале кандидаты выступили перед народными избранниками с программой своей предстоящей деятельности.

После чего было принято решение о включении их в бюллетень для голосования.

Таким образом избрано 56 членов Совета Республики, по 8 от каждой области и Минска. Такое же количество сенаторов назначает Президент. Окончательные итоги выборов должны быть подведены не позднее 30 сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С порядком, как минимум на клавиатуре: они уже много лет играют в четыре руки. Ректор академии музыки, а теперь и избранный сенатор, законотворчество воспринимает в том числе и как мелодию: когда нажатие разных клавиш в итоге становится единой гармонией.

Времени на фортепиано у Екатерины Дуловой отныне будет значительно меньше, но для неё это вовсе не чёрная клавиша нового этапа в жизни. По мнению ректора, невероятно важно, чтобы при одобрении тех или иных законопроектов звучало и слово человека от культуры.

Екатерина Дулова, избранный член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Безупречный аргумент, который я нередко привожу, рассуждая о культуре, искусстве и музыке. Вот давайте попытаемся эту часть из нашей жизни просто исключить. Это своего рода воздух. Безусловно, я буду отстаивать именно эти позиции.

Ольга Петрашевская, СТВ:

Если будет такой, своего рода, капустник Совета Республики, сыграете?

Екатерина Дулова:

Ну, если я предварительно позанимаюсь, то, безусловно, да.

Но, судя по обновлённому составу верхней палаты парламента, мелодия законотворчества будет звучать во всех возможных тональностях.

Среди избранных сенаторов от Минска – и медики, и председатель Совета Республики Михаил Мясникович, и пока министр труда и соцзащиты Марианна Щеткина. По закону, ей придётся сложить полномочия члена правительства в связи с избранием в Совет Республики.

Но Марианна Акиндиновна на вопрос о таких переменах отвечает: в её поддержке социальной сферы перемен не случится.

Марианна Щеткина, избранный член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Инициативы – они будут. Вот, опять-таки, то, что я сказала. Прежде всего – это создание полной безбарьерной среды.

Кстати, все три дамы среди избранных сенаторов от Минска на выборы пришли с элегантной ниткой жемчуга. Но куда тщательнее гардероба, конечно, продумывали программы, с которыми кандидаты выступили перед депутатами накануне голосования. Решающим могло стать каждое слово.

И замминистра юстиции Алла Бодак благодаря профессии знает: акценты и в речи, и в законотворчестве решают не одну судьбу.

Алла Бодак, избранный член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Я вообще за то, чтобы у людей были продуктивные, продуманные идеи. Это замечательно, когда у человека есть идея. И, конечно, хорошие идеи надо несомненно поддерживать.

И идеями, и позициями потенциальные сенаторы 13 сентября делились во всех регионах Беларуси.

На выборах в верхнюю палату парламента всего избрали 8 человек от каждой области, плюс столько же – от столицы. Ещё 8 назначает Президент. Таким образом, одобрять или отклонять законопроекты после их рассмотрения в Палате представителей, будут люди кардинально разных профессий, рангов и взглядов на жизнь. Директор мясокомбината из Гродно.

Анатолий Гришук, избранный член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Прежде всего – сократить эти потоки бумаг. Мне стыдно расписывать. Хватит, с этим – уже точно хватит!

И в одном зале с борцом с бюрократией относительно скоро, к примеру, окажется директор мемориального комплекса «Брестская крепость-герой».

Григорий Бысюк, избранный член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Буду, конечно, поддерживать и оказывать содействие в решении этих мероприятий. В первую очередь, наверное, по программе, связанной с развитием Брестской крепости, созданием историко-патриотического комплекса «Брест», реконструкцией и ремонтом археологического музея «Берестье». То есть то, что мне несколько ближе.

Выборы членов Совета Республики отчасти похожи на парламентские: тайное голосование, подсчёт голосов. Разве что «галочки» ставят депутаты местных советов, а не рядовые избиратели. Зато традиционно в бюллетене.

А вот, напротив, забыть о привычной бумаге, в поликлиниках Витебской области помогает, в том числе, и избранный сенатор.

Юрий Деркач, избранный член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

В настоящий момент имеется база данных всех жителей Витебской области. Есть соответствующая разработанные амбулаторные карты, в которых практически всё досье наших жителей собрано. Где и когда лечились, диагнозы, основные назначения.

Первыми такую систему и разработали, и апробировали именно в Витебском регионе.

Причём не только в нашпигованном техникой диагностическом центре, но и поликлиниках Бешенковичей, Полоцка и других городов.

И, собирая теперь уже сенаторский портфель, Юрий Деркач уверяет: ответственность за каждый законопроект для него будет сродни выписанному рецепту.

Юрий Деркач:

В сенаторы не идут, сенатора выбирают. А второй момент – когда человек знает, что необходимо делать непосредственно в здравоохранении, что необходимо изменять и каким образом обеспечивать здоровье населения. Естественно, к этому должны подводится соответствующие законы.

Где-то адвокат, где-то – главный редактор и директор производства.

Итогов голосования, кроме самих кандидатов, по всей стране сегодня очень ждали их родные и подчинённые.

И, к примеру, в Минской области, сотрудники сельхозпредприятия очень волновались за своего руководителя, но с уверенностью говорили: «Наша Викентьевна в случае избрания точно не зазнается!»

Сотрудница сельхозпредприятия:

Каждый может к ней прийти, и может позвонить в любое время.