Марианна Щёткина: «В любой точке страны человек должен быть защищённым со стороны государства»

Новости Беларуси. Выборы в верхнюю палату белорусского парламента проходят 13 сентября в регионах. В Минске уже выбрали 8 сенаторов – людей абсолютно различных занятий и рангов. Но всех – с богатым жизненным и профессиональным опытом.

Всего же 56 сенаторов будет избрано на заседаниях местных Советов депутатов, по восемь от каждой области и от столицы. Такое же число назначает Президент. Среди кандидатов немало известных людей.

13 сентября перед Советами депутатов они представляют свою программу действий, отвечают на вопросы. Затем – тайное голосование и подсчёт голосов.

Марианна Щеткина, избранный член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Работа в законодательной власти – она должна быть профессиональной. В ней, конечно, должны работать люди, которые, прежде всего, осознают, насколько важно принятие решений для отдельно взятых людей. Мы должны думать о том, что не важно, где сегодня живёт и работает человек. В любой точке нашей страны он должен быть защищённым со стороны государства и он должен иметь всё то, что имеется сегодня в столице.

Избранным считается кандидат, получивший более половины голосов депутатов местных Советов. Итоги выборов устанавливает Центризбирком. Их результаты окончательно должны быть подведены не позднее 30 сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.