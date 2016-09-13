Президент Беларуси на встрече с генсеком ОДКБ Николаем Бордюжей: «Меня волнует ситуация в ОДКБ»

Новости Беларуси. Влияние ОДКБ необходимо расширить, при этом никому не угрожая. Президент Беларуси Александр Лукашенко 13 сентября встретился с генеральным секретарём Организации Договора о коллективной безопасности Николаем Бордюжей.

Ситуация в мире сегодня настораживает. Тревожные сигналы поступают из разных стран: Украины, Сирии, Турции... Как раз укрепление мира, международной и региональной безопасности – основная цель ОДКБ. Акцент на этом делает и страна-председатель.

В нынешнем году это Армения, но уже следующей эстафету примет Беларусь.

Наша страна серьёзно готовится к этому и рассчитывает на поддержку руководства организации в подготовке ряда предложений. Они будут представлены лидерам стран ОДКБ в октябре в Ереване, где пройдёт сессия Совета коллективной безопасности.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я хотел бы, чтобы вы меня ознакомили с ситуацией на сегодняшний день, тенденциях в нашей организации, повесткой дня. Впереди наше председательство. Вы знаете, что мы очень серьёзно относимся к подобным мероприятиям.

Мы всегда с вами единогласно заявляем о том, что в мире спокойнее не стало, и организацию надо не только поддерживать. Её надо и поднимать, делать солидной, сильной. Опять же, никому не угрожая. Чтобы потом после нашей встречи не разразились гром и молнии, что мы тут с вами планируем какую-то наступательную операцию.

Мы ничего не планируем, но порох надо держать сухим, и где, как не в этой организации. Поэтому мы очень серьёзно будем готовиться и вас попросим, чтобы вы нам помогли подготовить программу нашего председательства. Чтобы мы подготовили несколько солидных предложений, приемлемых для глав государств ОДКБ, и смогли достойно представить эту программу.

Меня волнует ситуация в ОДКБ.

И вы её прекрасно знаете. Мы проводили ряд мероприятий в рамках ОДКБ, я знаю ваши оценки, что организация достойно провела эти мероприятия, в том числе и учения разного рода.

Николай Бордюжа, генеральный секретарь ОДКБ:

Я знаю, что у вас очень активная пора.

Поздравляю с очень успешным проведением выборов.

Мы, конечно, наблюдали, беспокоились. Я скажу, что, конечно, та организация, которая была продемонстрирована, она просто ещё раз подтверждает, что все государственные органы, все структуры работают очень эффективно. Я хотел бы вас проинформировать о том, что мы наработали в течении этого года. Очень коротко и по той повестке, которую мы будет предлагать Президентам на заседании Совета коллективной безопасности в Ереване.

Вопросы международной и региональной безопасности стоят как никогда остро. Обсуждали их лидеры государств-участников ОДКБ не раз. Так, в сентябре 2015 года в Душанбе прошёл саммит Организации. Здесь много говорили о росте террористических угроз и новых военных конфликтах у границ объединения.

Также достигнута договорённость о том, что Организация Договора о коллективной безопасности будет оптимизирована. Этот диалог продолжился и в конце декабря, тогда лидеры встречались в Москве.

Кроме того, учитывая ситуацию в мире, страны ОДКБ постоянно работают над укреплением силовой составляющей. Только за последние несколько месяцев прошла серия учений.

Николай Бордюжа:

В Беларуси очень успешно прошли учения миротворческих сил. Причём впервые мы кроме розыгрыша эпизодов действий миротворческих сил ещё отрабатывали вопросы действий наших совместных в случае возникновения крупных масс беженцев. Мы отрабатывали вопросы приёма беженцев, фильтрации, оказания им помощи. И это было сделано впервые с учётом того, что происходит сейчас в Европе.