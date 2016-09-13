«Мы готовы отвечать на любые вопросы Литвы»: в Минске начался второй раунд двусторонней консультации по Белорусской АЭС

Новости Беларуси. Эксперты из Беларуси и Литвы приступили ко второму раунду двусторонних консультаций по БелАЭС. Они проходят в Минске.

Среди обсуждаемых вопросов – проект атомной станции, ядерная безопасность, организация мониторинга окружающей среды. По итогам встречи стороны планируют представить специальный отчёт.

Напоминаем, первый раунд консультаций прошёл в Вильнюсе.

Беларусь дала подробные ответы на интересующие Литовскую Республику вопросы. Они касались местоположения и критериев выбора площадки строительства атомной станции, сейсмической безопасности и альтернативных площадок, воздействия АЭС на внешнюю среду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Марина Филипюк, начальник отдела международного сотрудничества Министерства природных ресурсов и охраны окружающей Республики Беларусь:

К сожалению, в рамках первого раунда консультаций у нас не получилось добиться совместного отчёта. Литовская сторона ушла от этого. Теперь мы надеемся на то, что нам всё-таки удастся подписать совместный документ. Белорусская сторона максимально настроена на конструктивный диалог. Мы и делали, и делаем, и будем делать всё для этого необходимое и возможное. Я думаю, вы видели, что состав нашей делегации максимально разнообразен. Мы готовы отвечать на любые вопросы Литвы.

От литовских партнёров Минск ждёт вопросов, основанных не на субъективных оценках, а на конкретных требованиях международных договоров.

Совместный отчёт стороны должны представить МАГАТЭ до ноября.