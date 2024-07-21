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Американский политический эксперт назвал эти выборы в США историческими

21 июля 2024 19:27
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Переломный момент в избирательной кампании в США обсудили эксперты ток-шоу «САСС уполномочен заявить» на телеканале РТР-Беларусь.

Считается, что покушение на Трампа стало переломным моментом в предвыборной кампании. Тем не менее данные показывают, что Джо Байден уже давно отстает по результатам вопросов. В отличие от 2016-го или 2020 года у Дональда Трампа стабильное преимущество уже много месяцев. Думаете ли вы, что что-то может измениться в этой динамике?

Американский политический эксперт назвал эти выборы в США историческими-1

Тодд Хендрикс, политический эксперт (США):
Очень сложно предсказать результаты выборов. У Трампа есть существенное преимущество. Набран уже хороший темп, и Байдену будет нелегко.

Дональд Трамп сказал, что удача или воля божья, но он был спасен. И сказал, что он должен был быть уже мертв, а не снами. Это удача или воля божья?

Тодд Хендрикс:
Или то, или другое. За Бога не скажу, но если бы выстрел попал в цель, то день для Америки был бы очень трагичным.

Американский политический эксперт назвал эти выборы в США историческими-4

Почему Байден остался президентом и возможно ли, что Демократическая партия сменит кандидата в течение ближайших 4 месяцев до выборов?

Тодд Хендрикс:
Думаю, что сейчас все движется в эту сторону. Ключевые голоса в Демократической партии тоже в основном склоняются к тому, чтобы снять кандидатуру Байдена. Пока что они не преуспели, но это так или иначе произойдет. Поскольку уже накопилась критическая масса в рядах демократов, тех, кто говорит, что он как демократ не должен принимать участие. Это будут исторические выборы.

Накануне Джо Байден сообщил, что покидает президентскую гонку.

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