Американский политический эксперт назвал эти выборы в США историческими

Считается, что покушение на Трампа стало переломным моментом в предвыборной кампании. Тем не менее данные показывают, что Джо Байден уже давно отстает по результатам вопросов. В отличие от 2016-го или 2020 года у Дональда Трампа стабильное преимущество уже много месяцев. Думаете ли вы, что что-то может измениться в этой динамике?

Тодд Хендрикс, политический эксперт (США):

Очень сложно предсказать результаты выборов. У Трампа есть существенное преимущество. Набран уже хороший темп, и Байдену будет нелегко.

Дональд Трамп сказал, что удача или воля божья, но он был спасен. И сказал, что он должен был быть уже мертв, а не снами. Это удача или воля божья?

Тодд Хендрикс:

Или то, или другое. За Бога не скажу, но если бы выстрел попал в цель, то день для Америки был бы очень трагичным.