Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Отцы и дети, аграрии и айтишники. Цивилизации мира и войны. Уходящая неделя оказалась показательной. В событиях, как в зеркале, отразилась правда и то, что наша пропаганда оказалась правой. Помните, как Беларусь предлагала приехать к южным соседям на тракторе. Не раз. Они выбрали тротиловую гуманитарку и сеять на своей земле смерть, а не хлеб. Еще и задевая соседей. Нас целенаправленно и постоянно, поляков – нечаянно и ощутимо.

Вспомнил, например, выходец из Волыни, как паны плохо относятся к заробитчанам-мигрантам – воронка в Польше. Претензий у украинцев к полякам и наоборот достаточно. Но их, в отличие от русской темы, никто по телевизору и в школьных учебниках по истории десятилетиями не культивировал. А зная порядки, можно предположить: может, кто-то из ВСУ вспомнил классику Шевченко и ответил им за таратайки и запряженных украинцев в брички панов.