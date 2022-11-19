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Пустовой: польские легионеры ради интересов англосаксонии пошли убивать русских шахтёров и детей Донбасса

19 ноября 2022 16:33
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Авторская журналистика на СТВ. «Политика без галстуков и купюр» от Евгения Пустового.

Пустовой: польские легионеры ради интересов англосаксонии пошли убивать русских шахтёров и детей Донбасса-1

Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Отцы и дети, аграрии и айтишники. Цивилизации мира и войны. Уходящая неделя оказалась показательной. В событиях, как в зеркале, отразилась правда и то, что наша пропаганда оказалась правой. Помните, как Беларусь предлагала приехать к южным соседям на тракторе. Не раз. Они выбрали тротиловую гуманитарку и сеять на своей земле смерть, а не хлеб. Еще и задевая соседей. Нас целенаправленно и постоянно, поляков – нечаянно и ощутимо.

Вспомнил, например, выходец из Волыни, как паны плохо относятся к заробитчанам-мигрантам – воронка в Польше. Претензий у украинцев к полякам и наоборот достаточно. Но их, в отличие от русской темы, никто по телевизору и в школьных учебниках по истории десятилетиями не культивировал. А зная порядки, можно предположить: может, кто-то из ВСУ вспомнил классику Шевченко и ответил им за таратайки и запряженных украинцев в брички панов.

Пустовой: польские легионеры ради интересов англосаксонии пошли убивать русских шахтёров и детей Донбасса-4

Евгений Пустовой:
Отсутствие дисциплины и трезвых решений от Банковой до окопов на границе с Беларусью – это и есть главное оружие массового поражения Украины. Куда целились? Неважно. Важно, куда попали. По польскому фермеру, неслучайно, видимо. Польские легионеры ради интересов англосаксонии пошли убивать русских шахтеров и детей Донбасса. А их землю перепахивают украинские ракеты.

Пустовой: польские легионеры ради интересов англосаксонии пошли убивать русских шахтёров и детей Донбасса-7

Из предыдущих боев украинцев не видели даже. Наемники. Также по радиоперехватам чаще всего звучит польская речь, иногда – английская.

Подробнее в видеоматериале.

# «Политика без галстуков и купюр» # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой # Фотофакт

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