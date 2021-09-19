Алибек Тажибаев: сотрудничество с восточными партнёрами – это коридор возможностей для выстраивания внешней торговли

Новости Беларуси. Саммиты ОДКБ и ШОС состоялись в очном формате, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Президент Беларуси в Душанбе пообщался с премьер-министром Пакистана и президентом Ирана. Здесь было что обсудить – хотя бы опыт жизни под санкциями.

Алибек Тажибаев, политолог (Казахстан):

Весь мир сейчас ориентирован на восточный регион, и не только Беларусь, все ориентированы на Восток. На Востоке наибольший объем потребления тех продуктов, которые – традиционно, исторически сложилось – являются ключевыми экспортными продуктами в Республике Беларусь. Смотрите, что рынки Ирана, Центральной Азии… Даже если посмотреть товарооборот внутри Евразийского экономического союза, в Казахстане достаточно большой объем потребления продукции из Беларуси. Сотрудничать со своими восточными партнерами – это не просто точка роста, это прекрасный коридор возможностей для выстраивания внешней торговли.

Свое мнение по Афганистану на неделе высказывали не только участники ШОС, но и наблюдатели. На этом этапе каждому государству, Беларуси в том числе, важно обозначить свои позиции и намерения.