Макей: «И с Индией, и с Китаем есть однозначное понимание взаимной заинтересованности»

17 сентября Владимир Макей провел встречу со своим китайским коллегой. Одна из тем была связана с перспективами расширения белорусско-китайского сотрудничества. Позже глава нашего внешнеполитического ведомства пообщался с министром иностранных дел Индии. Особое внимание уделили перспективам развития белорусско-индийского торгово-экономического сотрудничества и возобновлению контактов на высоком и высшем уровнях.

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:

И с Индией, и с Китаем по всем направлениям есть однозначное понимание взаимной заинтересованности в том, чтобы развивать и политический диалог, и торгово-экономическое взаимодействие. Договорились о том, что мы проработаем возможность контактов на высоком и высшем уровнях в ближайшее время, о продолжении политического диалога, о проведении межмидовских консультаций в ближайшее время по разным вопросам. В целом считаю, что достигнуты очень хорошие договоренности, которые позволят значительно интенсифицировать наше сотрудничество в будущем.