«Истерия дошла до высшей степени». Михаил Кононович о реакции Украины на учения «Запад-2021»
Новости Беларуси. Бурная реакция Украины последовала на учения «Запад-2021». Так, версии выдвигались самые разные – от безобидных, к примеру, Украина планирует ответить на «Запад» своими учениями, до сильно алармистских – о начале полномасштабной войны (Беларусь в ней рисовалась агрессором), сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
И хотя наша страна не раз говорила об оборонительном характере учений, причем учений плановых, украинский МИД и силовые ведомства были сильно, даже нарочито обеспокоены. А когда политики разыгрывают излишне драматичные сцены, вероятно, делается это на зрителя.
Активист из Киева Михаил Кононович делится своим мнением.
Михаил Кононович, руководитель белорусской общины «Сябры Волыни» (Украина):
Истерия дошла до высшей степени – это в первую очередь примитивизм. Во-вторых, Украина не самостоятельное государство, она не принимает решения. Она все выполняет, что ей говорят на Западе. Чем мотивировать угрозу России и Беларуси? Вот учения – почему бы не повод? Вот, агрессивные Беларусь и Россия делают страшилки против Запада, хотя они проводят учения на своей территории – это их личное дело, абсолютно личное дело. Эти истерики – это чисто на внутренний рынок Запада, финансирование милитаристского режима в Украине, это чисто их тема, чтобы выбить деньги и финансирование на агрессивную политику против Беларуси и России и показать всему миру – смотрите, какие они страшные и ужасные.
Игорь Позняк, СТВ:
Высказывались на все лады эксперты и журналисты. Многие задолго до начала «Запада-2021» предсказывали разные провокации, основным местом действия которых должна была стать белорусско-украинская граница. И надо отдать должное коллегам – в чем-то они оказались правы.
Так, на неделе Госпогранкомитет показал кадры расстрелянного пограничного столба. Но! Столб был белорусским, а стреляли со стороны Украины. Кто, а главное как «прогуливался с дробовиком» по особо охраняемой зоне (а именно так мы привыкли думать о рубежах), сейчас выясняет следствие.
Вблизи границы с Украиной обстреляли табличку с государственным гербом. Возбуждено уголовное дело. Подробнее здесь.
Михаил Кононович:
Не может просто охотник с оружием подойти к государственной границе, вы же сами это прекрасно понимаете. Это была спланированная провокация против Республики Беларусь – показать свое отношение, показать отношение страны Украины к стране Беларусь. Это то же самое, что заявление «мы будем строить стену на границе с Беларусью, такую же, как и на границе с Россией».