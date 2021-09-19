«Истерия дошла до высшей степени». Михаил Кононович о реакции Украины на учения «Запад-2021»

Новости Беларуси. Бурная реакция Украины последовала на учения «Запад-2021». Так, версии выдвигались самые разные – от безобидных, к примеру, Украина планирует ответить на «Запад» своими учениями, до сильно алармистских – о начале полномасштабной войны (Беларусь в ней рисовалась агрессором), сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

И хотя наша страна не раз говорила об оборонительном характере учений, причем учений плановых, украинский МИД и силовые ведомства были сильно, даже нарочито обеспокоены. А когда политики разыгрывают излишне драматичные сцены, вероятно, делается это на зрителя.

Михаил Кононович, руководитель белорусской общины «Сябры Волыни» (Украина):

Истерия дошла до высшей степени – это в первую очередь примитивизм. Во-вторых, Украина не самостоятельное государство, она не принимает решения. Она все выполняет, что ей говорят на Западе. Чем мотивировать угрозу России и Беларуси? Вот учения – почему бы не повод? Вот, агрессивные Беларусь и Россия делают страшилки против Запада, хотя они проводят учения на своей территории – это их личное дело, абсолютно личное дело. Эти истерики – это чисто на внутренний рынок Запада, финансирование милитаристского режима в Украине, это чисто их тема, чтобы выбить деньги и финансирование на агрессивную политику против Беларуси и России и показать всему миру – смотрите, какие они страшные и ужасные.

Игорь Позняк, СТВ:

Высказывались на все лады эксперты и журналисты. Многие задолго до начала «Запада-2021» предсказывали разные провокации, основным местом действия которых должна была стать белорусско-украинская граница. И надо отдать должное коллегам – в чем-то они оказались правы.