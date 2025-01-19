Алесин: Трамп воспринимает украинский конфликт как камень на своих ногах

Александр Алесин, военный эксперт:

По-моему, Трамп воспринимает украинский конфликт как камень на своих ногах, который мешает ему сосредоточиться на решении тайваньского вопроса, на противодействии Китаю и так далее. Он хочет как можно быстрее выпутаться из этой ситуации, но он же должен будет предъявить общественному мнению, элите Соединенных Штатов, урегулирование этого конфликта как свою победу. То есть, он хочет заключить с Российской Федерацией сделку. И как всякий бизнесмен, он хочет обеспечить себе выгодные начальные позиции для переговоров. Какие это могут быть выгоды? Это, прежде всего, дальнейшее сопротивление украинской армии, нанесение дальнейших потерь Российской Федерации, и я думаю, ему хотелось бы, чтобы Украина продолжила налеты на гражданскую инфраструктуру Российской Федерации с тем, чтобы дестабилизировать ситуацию Российской Федерации и заставить ее быть более сговорчивой в этой ситуации.

То есть, это идет подготовка переговорных позиций. С этой точки зрения становится понятным решение заставить Украину мобилизовать 18-летних и даже более молодых ребят. Это предмет будущего торга. И я думаю, что Трамп отнюдь не любит украинский народ, он не думает о будущем украинского народа, он думает о том, как только получить какие-то выгоды от сделки с Россией, которую он сможет предъявить как свою победу общественному мнению Соединенных Штатов. С этой точки зрения очевидны все шаги, будущие надо рассматривать.