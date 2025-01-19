Алесин: Польша предпримет активные попытки дестабилизировать ситуацию на выборах в Беларуси

Александр Алесин, военный эксперт:

Просто напрашивается то, что Польша предпримет активные попытки дестабилизировать ситуацию. Всякая выборная кампания – это период, когда власть зависает. Переход из одной руки в другую или из той же руки в другую. Но сейчас ситуация удобная для проведения всяких внешних провокаций. Цель их какая? Посеять в наших гражданах сомнения в том, что руководство страны способно контролировать ситуацию, способно защитить нужды белорусского народа. И в информационном пространстве будет очень ожесточенный накат именно на нашу молодежь, на тех, кто восприимчив к этой пропаганде, на тех, кто, скажем так, постоянно находится в информационном пространстве. И сейчас, я думаю, мы увидим это. И кроме того, попытка внешних демонстраций, попытка демонстрации угрозы для того, чтобы посеять неуверенность в наших граждан. Все эти приготовления, создание новых танковых дивизий на нашей границе, закупка тысяч танков той же Кореи, освоение военного бюджета – это все направлено прежде всего на то, чтобы запугать нас, посеять неуверенность не в среде профессионалов, а в среде рядовых граждан. Потому что сейчас все эти попытки очень педалируются СМИ, блогерами и так далее. Надо ожидать усиления этих попыток. Кроме того, сама Польша испытывает серьезные экономические трудности.