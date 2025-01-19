Может ли команда Трампа пойти на сокращение военного присутствия в Европе? Политолог ответил

О том, почему накануне инаугурации Трампа так активизировались поджигатели войны в Лондоне, НАТО, странах Балтии и Польши, обсудили в ток-шоу «САСС уполномочен заявить».
Надежда Сасс, СТВ:
Может ли команда Трампа пойти на сокращение военного присутствия в Европе, именно Соединенных Штатов Америки в Европе?
Станислав Крапивник, политолог, военный эксперт, экс-офицер армии США:
Могут, конечно. И возможно, даже нужно. Разница, конечно, в том, что это не значит, что будет ослабление давления. Для американцев самое выгодное сейчас – это переложить все в руки европейцев и кормить их. С этого можно зарабатывать деньги. Тратить свои деньги на то, что своя техника, свои солдаты – это одна вещь, а когда зарабатываешь, совершенно другое дело. Европейские руководители очень намерены, с неким исключением, конечно, Венгрия, Словакия, они сейчас намерены на войну. Или хотя бы довести все до самого края, как мы видим в Балтийском море. Что будет, это очень сложно сказать, потому что переступить эту серую линию очень-очень легко, даже если они сами это не понимают.