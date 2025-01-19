Может ли команда Трампа пойти на сокращение военного присутствия в Европе? Политолог ответил

О том, почему накануне инаугурации Трампа так активизировались поджигатели войны в Лондоне, НАТО, странах Балтии и Польши, обсудили в ток-шоу «САСС уполномочен заявить».

Надежда Сасс, СТВ:

Может ли команда Трампа пойти на сокращение военного присутствия в Европе, именно Соединенных Штатов Америки в Европе?