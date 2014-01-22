Александр Якобсон: Программа развития водного и морского транспорта в Беларуси практически провалена

Новости Беларуси. Программа развития водного и морского транспорта в Беларуси практически провалена. Об этом 22 января заявил председатель комитета Госконтроля. Александр Якобсон отметил: мероприятия, предусмотренные документом, не выполнены и на половину. Причалы не построены, не начало работать и совместное с иностранным инвестором предприятие по морским перевозкам. А судоходные компании выполняли деятельность, мало связанную с их прямыми обязанностями.

Модернизировано только два судна транспортного и технического флота. В то время как его фонд изношен на 75%.

Сергей Ровнейко, начальник главного управления контроля за работой отрасли сферы материального производства Комитета государственного контроля Республики Беларусь:

Деятельность Министерства транспорта и коммуникаций в данных направлениях не выдерживает никакой критики. Мало того, ее следует признать неудовлетворительной. Те небольшие положительные показатели, которые имеются в отрасли, в основе своей базируются на фундаменте, который был создан еще в советские времена. На перевозку калийных удобрений наш экспортер тратит ежегодно более 300 млн долларов. Соответственно, развитие собственного морского транспорта позволит не только сэкономить данную валюту, но и зарабатывать, оказывая услуги по перевозкам, экспедированию.

Не лучшая ситуация состоит и с внутренневодным транспортом.

Беспокойство у Комитета госконтроля вызвала и деятельность белорусской транспортно-экспедиционной и фрахтовой компании. Организация, созданная для перевозки внешнеторговых грузов, на протяжении долгих лет занималась куплей-продажей строительных материалов. При этом с убытками.

В целом, по результатам проверок, организации водного транспорта оштрафованы почти на миллиард рублей. К административной ответственности привлечено 13 должностных лиц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Чернобылец, начальник управления морского и речного транспорта Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь:

В последние годы в Республике Беларусь сократилась потребность в перевозке минерально-строительных грузов, в первую очередь строительном песке. Руководители организаций, конечно, не в должной мере быстро отреагировали на это, своевременно не переориентировались и не предъявили рынку новые виды услуг. Со стороны Министерства был, наверное, недостаточный спрос за это.