Кандидаты в депутаты местных Советов для предвыборной агитации получат по 5 минут бесплатного времени на радио

Новости Беларуси. Пять минут на радиоволне, чтобы настроить избирателя на свою. Этот временной промежуток будет бесплатно выделен кандидатам в депутаты местных Советов для предвыборной агитации. Соответствующее положение приняли 21 января на заседании ЦИК.

Услышать кандидатов в депутаты можно будет с 24 февраля по 14 марта с 18.00 до 19.00. Время выделят по результатам жеребьевки. Кстати, в этот раз народные избранники смогут дополнительно приобрести эфирное время или, скажем, место на газетной полосе. Правда, в этом случае придется заплатить из своего избирательного фонда.

Впервые в практике местных выборов будет работать и общественный совет по урегулированию информационных споров. В состав войдут представители ведущих государственных СМИ, а возглавит его первый заместитель министра информации Беларуси Лилия Ананич.

Нынешняя кампания только набирает обороты, однако ее уже можно назвать активной.

Лидия Ермошина, председатель ЦИК Беларуси:

Есть округа, в которых буквально через неделю после начала выдвижения многие пакеты документов уже сданы. Более того, по отдельным избирательным округам в облсоветы уже существует достаточно большая альтернатива. Это внушает определенный оптимизм, что избирательная кампания будет более оживленной, чем предыдущая.