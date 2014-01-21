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Все законы, принятые в Беларуси в 2013 году, признали соответствующими конституции

21 января 2014 12:50
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Новости Беларуси. Конституционный суд принял послание президенту Беларуси и обеим палатам Национального собрания. В документе говорится об отсутствии существенных нарушений в законодательном процессе.

Всего в 2013 году Конституционный суд проверил более 100 законов, принятых палатой представителей и одобренных советом республики до подписания их президентом. Все законы признали соответствующими конституции. Правовые пробелы и юридическую неопределенность планируют устранить во время дальнейшего усовершенствования законодательства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

 

# Конституция

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