Все законы, принятые в Беларуси в 2013 году, признали соответствующими конституции

Новости Беларуси. Конституционный суд принял послание президенту Беларуси и обеим палатам Национального собрания. В документе говорится об отсутствии существенных нарушений в законодательном процессе.

Всего в 2013 году Конституционный суд проверил более 100 законов, принятых палатой представителей и одобренных советом республики до подписания их президентом. Все законы признали соответствующими конституции. Правовые пробелы и юридическую неопределенность планируют устранить во время дальнейшего усовершенствования законодательства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.