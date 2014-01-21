В Беларуси началась проверка боевой готовности Вооруженных Сил с использованием «Тор-М2»

Новости Беларуси. 21 января по распоряжению Президента Беларуси началась проверка боевой готовности Вооруженных Сил. Основная задача - определить способность военного командования управлять воинскими частями и подразделениями.

Впервые на боевое дежурство будет поставлена зенитная ракетная батарея «Тор-М2». Ранее этот комплекс был апробирован при проведении боевой стрельбы на полигоне Ашулук. Сейчас его проверят в системе противовоздушной обороны Беларуси. Также боевое крещение в условиях лесистой местности пройдет новая радиолокационная станция отечественного производства «Роса-РБ».

Александр Межуев, госсекретарь Совета безопасности РБ:

Внеплановость заключается в том, что к задачам, которые будут решать соединения воинской части, а также штабы, за минуты подготовиться невозможно: должна быть кропотливая ежедневная работа на протяжении учебного года.

Кроме того, в преддверии чемпионата мира 2014 года по хоккею особое внимание будет обращено организации охраны объектов, транспортных коммуникаций и участков государственной границы. Таким образом, проверка Вооруженных Сил будет носить комплексный характер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.